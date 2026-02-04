eShare W90 : un système de conférence sans fil 4K pour des réunions hybrides.

L’AV Access eShare W90 est un système de conférence sans fil conçu pour simplifier les réunions hybrides professionnelles. Il combine transmission vidéo 4K, partage sans fil et connectivité complète via un seul câble USB‑C, offrant une expérience fluide pour les participants en salle ou à distance, tout en réduisant la complexité technique.

AV Access est un fabricant mondial de solutions audiovisuelles professionnelles, spécialisé dans les produits AV over IP, les extenders HDMI/KVM, les switchs, et les solutions sans fil pour salles de réunion. La marque étoffe régulièrement son catalogue avec des technologies qui renforcent la collaboration et la productivité en entreprise.

Fonctionnalités clés du eShare W90

Le système eShare W90 se distingue par son approche intégrée pour la gestion des réunions hybrides. Au cœur du produit se trouve un port USB‑C multifonctionnel qui gère simultanément la vidéo et l’audio, le transfert de données jusqu’à 5 Gbps, la recharge des ordinateurs portables à 65 W et l’accès au réseau, le tout via un seul câble.

Connectivité et affichage flexible

L’eShare W90 est équipé de sorties HDMI doubles, permettant de connecter deux écrans externes pour un affichage 4K clair et immersif. Grâce à un mode de quadruple affichage (quad view), il est possible de visualiser jusqu’à quatre sources différentes sur un seul écran, facilitant ainsi les comparaisons de contenu et la collaboration active entre participants.

Partage sans fil et contrôle instantané

Ce système prend en charge le partage de contenu sans fil via AirPlay, Miracast, ainsi que via dongle USB‑C (comme l’eShare D30). Lorsqu’il est utilisé avec un dongle eShare D30, il permet de lancer des vidéoconférences et de contrôler des périphériques USB 3.0 (caméras, haut‑parleurs, barres vidéo, etc.) en un seul clic, éliminant le désordre des câbles et la complexité des configurations traditionnelles.

Sécurité et intégration réseau

L’eShare W90 dispose de deux ports Ethernet Gigabit haut débit, ce qui permet de séparer facilement les réseaux internes des réseaux invités. Cette fonctionnalité améliore la sécurité des données sensibles des entreprises tout en offrant une connectivité pratique pour les visiteurs ou les participants externes.

Compatibilité multi‑plateforme

Le système ne se limite pas aux ordinateurs portables : il prend en charge l’affichage et le partage de contenu depuis une variété d’appareils tels que smartphones, tablettes et PC sous divers systèmes d’exploitation. Cela garantit une collaboration fluide dans des environnements BYOD (Bring Your Own Device).

Simplification des réunions hybrides

Pensé pour être utilisé dans des salles de réunion de taille moyenne à grande, l’eShare W90 s’adresse aux entreprises qui souhaitent réduire le temps de configuration des réunions et améliorer l’efficacité des sessions collaboratives. Grâce à son design plug‑and‑play et à ses capacités sans fil, il rend la technologie de conférence accessible à tous les utilisateurs, quel que soit leur niveau technique.

Récapitulatif technique

Transmission vidéo : jusqu’à 4K via HDMI/USB‑C et prise en charge casting sans fil.

Connectivité USB‑C : vidéo, audio, réseau, données et alimentation 65 W via un câble.

Sorties HDMI : double HDMI pour affichage sur deux moniteurs.

Mode d’affichage : quad view pour jusqu’à quatre sources simultanées.

Réseaux : deux ports Ethernet Gigabit pour séparation interne/visiteurs.

Partage sans fil : AirPlay, Miracast, dongle USB‑C.

Contrôle USB sans fil : avec dongle eShare D30 pour périphériques de conférence USB 3.0.

Compatibilité appareils : laptops, smartphones, tablettes.

