Test : Samsung Galaxy Tab S6.

Une fois n’est pas coutume, aujourd’hui nous ne pennons pas en main le dernier smartphone de chez Samsung mais bien leur dernière Tablette, la Samsung Tab S6 et quelques accessoires. Curieux, c’est ici que ça se passe.

Préambule.

Samsung on connait surtout par ses modèles de smartphone comme la série Galaxy S, Galaxy Note ou encore la série Galaxy A. Mais on oublie souvent que Samsung c’est aussi tout une gamme de tablette que l’on retrouve dans des séries Tab A, Tab S, … La série S comme pour les smartphone se caractérise par le haut de gamme de la marque. Notre Samsung Tab S6 est propulsé par un octo-core, dispose de 128GB de stockage et de 8GB de RAM. Sa caméra quant à elle est composé de 2 lentilles et dispose d’une lentille sur la face avant qui pourra servir pour les selfies. Pour l’écran on retrouve une dalle Super Amoled de 10,5 pouces avec capteur d’empreinte sous l’écran.

Présentation – Description.

Caractéristiques techniques du constructeur:

Dimensions: 244.5 x 159.5 x 5.7 mm

Poids: 420 g

Ecran: Super Amoled 10.5 pouces avec une résolution de 2560 x 1600 pixels (287 DPI)

Processeur: Snapdragon 855, 2.8 GHz, 8 cœurs

RAM: 8 Go

Mémoire interne: 128 Go extensible avec carte microSD (jusqu’à 1To)

Batterie: 7040 mAh

Autonomie: Internet 9h, vidéo 15h

Capteur photo: avant: 8 Mpx arrière: 13 Mpx + 5 Mpx

Connectivité: ANT+ USB-C (3.1) Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac (2.4G+5GHz) GPS, Glonass, Beidou, Galileo Bluetooth 5.0



Contenu de la boîte:

La boîte contient les éléments suivants :

Galaxy Tab S6

S pen

Book Cover Keyboard

Chargeur

Examinons ensemble cette Samsung Tab S6 en détail, sur la face avant on retrouve l’imposante dalle super amoled de 10,5 pouces, les bordures sont présentes mais une fois l’écran allumé, on les oubliera très vite au vue de la taille de l’écran. Au-dessus de cet écran, on ne retrouvera un capteur photo. Rien d’autres pour la face avant, le panneau de contrôle (Menu, retour, home) sera généré par Android dans l’écran et le capteur d’empreinte est quant à lui placé sous l’écran.

Sur la face on arrière, on retrouvera le double capteur photo sans flash. Sous ce capteur on retrouvera un emplacement magnétique pour le S pen.

Sur la tranche de droite on retrouvera le bouton pour la mise en route/déverrouillage et les deux boutons pour le contrôle du volume ainsi que le tiroir pour la carte microSD.

Sur la tranche de gauche on retrouvera la connectique magnétique utile pour le Book Cover Keyboard fournis avec notre exemplaire

Sur la tranche supérieure, on ne retrouvera deux haut parleurs des quatre haut parleurs, la partie audio étant signé AKG.

Sur la tranche inférieure, on retrouvera le connecteur USB Type-C avec la prise en charge du Quick Charge et les deux autres haut-parleurs de l’appareil.

Quelque ligne plus haut nous vous parlions de la connectique pour le Book Cover Keyboard, il s’agit d’un cover en deux partie, une partie clavier/touchpad qui viendra recouvrir l’écran en cas de non utilisation et une partie arrière qui fera office de support. Cette partie arrière se divise en 3 partie, une partie mobile pour le S pen, une partie fixe qui vient se coller un peu comme une ventouse sur l’arrière de la tablette et la dernière partie qui elle aussi est mobile et servira de support pour maintenir la tablette en mode lecture, un peu comme les Surfaces de chez Microsoft.