Test : Robot aspirateur Kyvol Cybovac E20.

Kyvol, nous propose aujourd’hui une solution pour passer l’aspirateur tous les jours sans devoir se prendre la tête, il suffira de choisir l’heure du passage depuis l’application et leur robot Cybovac E20 s’occupera du reste. Voyons ensemble dans ce test ce que le Kyvol Cybovac E20 sera capable de faire.



Préambule.

Kyvol est assez jeune, lancé en 2019, la marque à pour but de fabriquer des produits innovants et conviviaux, pour le moment avec des robots de nettoyage, mais on nous souffle dans oreille qu’il y a des projets d’outils de santé à domicile et de dispositif intelligents.

Présentation – Description.

Caractéristiques techniques du constructeur:

Fonctions intelligentes : Mode de fonctionnement Auto, Tache, Bord Antichute Anticollision Capteur anticollision à infrarouges, Pare-chocs Détection de tapis Barrière virtuelle Programmation automatique Chargement automatique

Nettoyage Aspiration en 3 niveaux Niveau 1 : 600 Pa Niveau 2 : 1000 Pa Niveau 3 : 2200 Pa Brosse principale Double brosse latérale Filtre HEPA

Spécifications Hauteur : +/- 7 cm Diamètre : +/- 34 cm Poids : 95 kg Capacité du réservoir à poussière : 600 ml Temps de fonctionnement : 150 minutes Temps de charge : 6 h Capacité de la batterie : 3200 mAh



Contenu de la boîte:

La boîte contient les éléments suivants :

Aspirateur robot Cybovac E20

Station de charge avec son adaptateur secteur

Outil de nettoyage

4 brosses latérales

Filtre HEPA(avec éponge)

Barrière virtuel magnétique de 2 m (6,6 ft)

Télécommande et ses piles (2x AAA)

Manuel d’utilisation

Petit tour du propriétaire:

On retrouve une forme cylindrique très standard dans les robots aspirateurs pour sur Kyvol E20. Sur le dessus on retrouvera un double bouton physique qui permettra de démarrer ou stopper le nettoyage et le retour à la base. Au-dessus de ce bouton on apercevra le voyant d’état de la connexion wifi.

Sous appareil on retrouvera la brosse principale au centre entouré de ses deux roues motrices, sur la partie droite sous la roue motrice on retrouvera le switch on/off qui permettra d’éteindre complètement l’appareil. Au-dessus de la brosse principale centrale on retrouvera une roue directionnelle et le capteur antichute avec de part est d’autre les contacts de charge pour la station d’accueil et évidement les deux brosses latérales.

Sur l’avant de l’appareil, on retrouvera le bumper détecteur d’obstacle et sur la partie gauche et droite du Kyvol E20 on retrouvera deux capteurs de proximité qui seront utile pour longer un mur par exemple.

L’arrière du robot est quant à elle dédié au bac à poussière d’une capacité de 600 ml, c’est également sur ce bac à poussière que le filtre HEPA prend place. Le bac est amovible pour faciliter le nettoyage. Sur le dessous du bac à poussière on retrouvera un petit aide-mémoire pour savoir ce que signifie les différents bips de l’appareil en cas d’erreur.

Vous retrouverez bien évidement tous ses détails en images dans notre galerie à la fin de ce test.