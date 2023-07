MediaTek Dimensity 6100+, la nouvelle solution 5G pour smartphone.

Avec son nouveau MediaTek Dimensity 6100+, le fabricant et concepteur de puces pour smartphone annonce l’arrivée d’une nouvelle puce encore plus performante qui permettra aux prochains smartphones d’exploiter pleinement les réseaux 5G de demain.

Si on parle souvent des processeurs Qualcomm et de sa dernière génération de plateforme Snapdragon 8 Gen 2, MediaTek est l’autre grand acteur du marché dans le monde des puces modems pour smartphone.

Et si la marque nous avait annoncé son Mediatek Dimensity 9200 en début d’année intégrant du Wi-Fi 7. Avec cette nouvelle puce, la marque propose une autre solution modem 5G.

MediaTek Dimensity 6100+, des fonctionnalités haut de gamme.

Cette nouvelle puce MediaTek Dimensity 6100+ fait naitre la gamme la nouvelle série Dimensity 6000 chez MediaTek. Un chipset conçu pour améliorer la prochaine génération d’appareils 5G grand public. La marque annonce notamment une efficacité énergétique exceptionnelle pour cette nouvelle puce.

MediaTek souligne que cette puce MediaTek Dimensity 6100+ propose aussi le support, des affichages éclatants, des fréquences d’images élevées, des technologies de caméra alimentées par l’IA, une faible consommation d’énergie et une connectivité Sub-6 5G fiable, à un prix accessible.

Ainsi, parmi les nouveautés et fonctions intégrées à cette nouvelle puce, MediaTek intègre la prise en charge d’appareils photo non ZSL jusqu’à 108 MP, la capture vidéo jusqu’à 2K 30fps. En outre, la technologie UltraSave 3.0+ offre une consommation d’énergie 5G réduite de 20 % par rapport aux solutions concurrentes.

La marque nous informe que :

La puce MediaTek Dimensity 6100+ intègre un modem 5G amélioré prenant en charge la norme 3GPP Release 16 avec une agrégation de porteuses jusqu’à 140 MHz 2CC 5G, réduisant considérablement la consommation d’énergie grâce à la technologie MediaTek UltraSave 3.0+. Cette puce comprend deux gros cœurs ARM Cortex-A76 et six cœurs d’efficacité ARM Cortex-A55, offrant des améliorations notables, notamment la prise en charge des caméras alimentées par l’IA, des écrans 10 bits, des performances UX et GPU exceptionnelles et des fonctionnalités périphériques riches.

Vous l’aurez compris, cette nouvelle puce Dimensity 6000+ va désormais démocratiser les fonctionnalités haut de gamme pour les appareils 5G grand public.

Prix et Disponibilité.

Cette nouvelle puce sera bien sur commercialisée pour les constructeur de smartphone et vendu par lot et non pas à la pièce.