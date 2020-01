Asus ROG Chakram, une souris sans fil qui va faire mal.

Asus annonce une petite nouveauté dans sa gamme Asus ROG. Une gamme de produits dédiés aux gamers. Cette nouveauté ce n’est autre que sa toute nouvelle souris Asus ROG Chakram. Une souris qui fera mal à vos adversaires quand vous l’aurez entre les mains.

Dans le monde du jeu vidéo, il y a les vainqueurs et les vaincus. Et comme dans tous les domaines, il faut avoir des aptitudes de gagnants, mais il faut aussi avoir les outils qui vont avec ! C’est ce qu’entend proposer Asus avec son nouveau mulot.

Asus ROG Chakram, le top du top en matière de souris ?

Alors tout bon gamer sur PC vous le dira. Une bonne souris c’est super important ! Et dans c domaine, les souris sans fil ont été longtemps boudées par les joueurs. Mais depuis quelque temps ce n’est plus le cas. Et pour cause, les souris ont évolué et sont désormais égales aux souris filaires.

Cette nouvelle souris Asus ROG Chakram est équipée d’une connectivité triple. Ainsi, elle comprend une double connectivité sans fil 2,4 GHz et Bluetooth (BLE). Mais également une fonction câblée via l’USB.

Elle est dotée d’un capteur optique de pointe de 16 000 ppp et 400 ips. Pour le transfert des données de mouvements, la souris pourra s’appuyer sur un taux d’interrogation de 1000 Hz. Un taux aussi bien en 2,4 GHz qu’en mode filaire.

La souris pourra être rechargée via un câble avec une charge rapide de 15 minutes pour une durée de jeu de 12 heures. Cependant, il sera possible de la recharger sans fil via la technologie de charge à induction qi.

Comme toute bonne souris de gamer qui se respecte, cette souris pourra être programmée et adopter certaines fonctions spécifiquement pour votre jeu préféré et vos paramètres de joueur. La souris n’est pas ambidextre et est destinée aux droitiers.