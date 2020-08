L’ordinateur portable pour gamer Redmi G commercialisé dès lundi !

Redmi vient d’officialiser la sortie et la disponibilité de son tout nouvel ordinateur portable pour gamer, le Redmi G. Un ordinateur portable qui sera décliné en trois variantes !

Si bon nombre d’entre vous connaissent la marque Redmi pour ses smartphone, sachez que la marque ne s’arrête pas à ce seul segment.

De fait, la marque propose aussi d’autres produits high-tech comme notamment des ordinateurs portables. Et elle vient d’annoncer la commercialisation dès lundi de son nouvel ordinateur portable pour gamer le Redmi G.

Redmi G, plusieurs configurations possibles !

Alors, avant tout sachez que les différences seront présentent uniquement sous le capot de l’ordinateur. En effet, pour le reste, le design reste le même, avec un écran de LCD de 16,1 pouces avec prise en charge de la résolution Full HD. A noter que Redmi annonce une dalle couvrant 81% de la surface du capot.

Pour le reste, Redmmi a opté pour du lourd, à savoir des processeurs Intel Core i5-10200H, Core i5-10300H et Intel Core i7-10750H de 10e génération pour les plus exigeants. Par ailleurs, il sera possible de choisir entre différentes cartes graphiques : NVIDIA GeForce GTX 1650 Ti ou NVIDIA GeForce GTX 1650.

Pour la mémoire, tout les modèles auront droit à de la RAM DDR4 et 512 Go de stockage SSD.

Connectivité maximale et son de qualité.

DE fait, ce nouveau Redmi G hérite du WiFi 6, Bluetooth 5.1. A noter que la connectique n’est pas en reste avec la présence de port Gigabit Ethernet, d’un port USB 2.0, 2 ports USB 3.0, 1 port USB Type-C, 1 port Mini DP 1.4, 1 port HDMI 2.0. Le tout tourne sous Microsoft Windows 10 Home.

Prix et disponibilité.

Pour le moment, le Redmi G est annoncé pour la Chine pour ce lundi 17 aout. Pour ce qui est du prix, cela varie selon le modèle. Un prix allant de ±640€ à ±840€.