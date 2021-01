STEALTHO Healthy Work Environment Station, pour un bureau sain.

STEALTHO Healthy Work Environment Station est une sorte de station de travail d’organisation pour bureau. Celle-ci vous permet de placer sur votre bureau les différents appareils nécessaires. Cependant, cette station ne s’arrête pas là.

Vous aussi vous vous dites dès fois que c’est un peu le bordel sur votre bureau ? Que tout traine, et que tous les jours vous devez faire un peu le ménage sur votre plan de travail ? Si c’est le cas c’est là qu’intervient STEALTHO Healthy Work Environment Station.

Il s’agit en effet d’une sorte de station de rangement qui vous permettra de déposer votre smartphone, votre casque audio, votre plante d’intérieur et votre stylo là où il faut. Une sorte d’organisateur de bureau.

STEALTHO Healthy Work Environment Station, une station de charge sans fil.

Si on vous en parle, c’est parce que cette station de rangement est une équipée de plusieurs spécificités qui nous intéresse dans sa nouvelle édition 2021. En effet, cette solution 12 en 1 comme la nomme l’entreprise est désormais dotée d’un support pour smartphone qui est en plus doté de la technologie MagSafe Magnetic. Bref, vous avez compris, le support devient désormais une station de charge sans fil pour votre smartphone.

Le support est en effet désormais compatible avec tous les smartphones dotés de la technologie de charge par induction. La marque STEALTHO souligne que sa nouvelle station de rangement est compatible avec les téléphones Apple et tout autre smartphone intégrant du QI. Il offre en effet une plaque de charge sans fil d’une capacité de 15 watts.

STEALTHO Healthy Work Environment Station, la santé en plus.

Effectivement, bien plus qu’une simple station de rangement, cette nouvelle version est également équipée d’un analyseur d’air. Celui-ci au travers d’icône lumineuse présent sur la partie avant analysera et vous donnera la qualité de l’air dans votre environnement.

Ainsi, elle comprend des capteurs qui peuvent informer les utilisateurs sur la température, l’humidité et les niveaux de CO2 actuels.

La firme souligne que :

« Les travailleurs peuvent utiliser ces mesures pour rendre leur espace de travail plus confortable et surveiller la qualité de l’air. En prime, les contrôles de température et d’humidité peuvent également améliorer les performances et la longévité de nombreuses technologies sensibles présentes dans l’espace de travail moderne ».

La station d’environnement de travail sain Stealtho affichera les informations enregistrées par les capteurs sur un petit écran. Il fournira également un indice de l’environnement de travail sain, qui est un rapport entre les relevés de température, d’humidité et de CO2.

Prix et disponibilité.

Actuellement le produit n’est pas encore disponible sur le marché. Cependant Stealtho annonce le lancement de cette nouvelle version dès le mois de mars sur le site Kickstarter.