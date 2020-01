KEYWI One Blue Suction Cups, un porte-clés qui recharge sans fil votre smartphone.

La marque USBEPOWER remet au gout du jour un de ses accessoires pour smartphone qui a la cote, un porte-clés doté d’un système de charge sans fil qi qui peut recharger en partie votre smartphone. Cet appareil ? C’est le KEYWI One Blue Suction Cups.

Les batteries des smartphones sont de plus en plus grandes et performantes. Cependant, cela n’empêche pas les utilisateurs de se retrouver à plat. Alors pour éviter ce problème USBEPOWER propose un accessoire pour le moins original.

KEYWI One Blue Suction Cups, un porte-clés qui tient la charge !

Ainsi, plus jamais de panne de batterie pour votre smartphone. Ce petit porte-clés offre la possibilité d’offrir quelques heures de vie supplémentaire à votre smartphone. Le temps de rentrer à la maison pour brancher le câble d’alimentation.

Relativement compact, ce porte-clés ne mesure que L 45 x L 65 x H 18 mm et est équipé de petites ventouses. Ce sont ces ventouses qui permettront au porte-clés de rester accroché à votre smartphone. Doté d’une capacité de 1000 mAh, il rendra vie à votre smartphone ou lui éviter l’agonie pour quelques heures. Bien sûr, vous ne pourrez pas recharger complètement votre smartphone. Mais cela devrait suffire pour utiliser votre smartphone encore quelques moments le temps de rentrer à la maison.

À noter que ce porte-clés est également doté d’un port USB-C de quoi éventuellement alimenter un smartphone dépourvu de technologie qi.

Et pour le rendre encore plus vrai que nature et similaire à tout porte-clés, la marque lui a intégré une languette en cuir ainsi qu’un anneau métallique et un mousqueton qui permettre de venir y accrocher des clés.

Le KEYWI One Blue Suction Cups est proposé en bleu au prix de 24,99€.