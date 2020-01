CES 2020 : SmartOsso, un os connecté pour votre chien !

La jeune start-up italienne KALIOT sera présente au CES pour présenter son objet connecté pour le moins insolite : SmartOsso. Plus qu’un simple jouet pour votre animal domestique.

Le CES c’est souvent l’occasion pour les grandes marques de dévoiler au grand jour leurs dernières nouveautés. Masi le salon est aussi l’occasion pour les jeunes start-ups de proposer leur première création. C’est le cas pour la jeune entreprise italienne KALIOT.

SmartOsso, un os connecté pour votre chien ?

Mais pourquoi donner un os connecté à son chien. Si vous aussi vous vous posez la question, alors nous vous donnons la réponse. SmartOsso a été conçu par plusieurs personnes soucieuses de la santé de leur chien. Notamment, suite à un cas de maladie du chien d’un des propriétaires.

Tel un appareil dédié à la santé pour une personne, Smartosso a pour fonction de s’assurer du bien-être du toutou de la famille.

De fait, l’os connecté est équipé de différents capteurs et d’une puce qui est capable de calculer et d’évaluer une série de contrôles de santé tels que : Le niveau de pH de la salive – qui aide à contrôler la santé dentaire ; la température du corps – pour aider à contrôler l’inflammation ; le mouvement – pour comprendre les changements de comportement ou les problèmes moteurs, et le rythme cardiaque – qui peut aider à identifier les problèmes cardiaques.

De plus, cet os est fait en « caoutchouc » comme pour les différents jouets (souvent en forme d’os) que l’on trouve pour les chiens. De la sorte, il sera facile d’évaluer la santé du chien simplement en jouant avec lui avec l’os ou si le chien est joueur en jouant seul avec son os.

Une fois les données recueillies, elles pourront ensuite être transférées pour être notamment consultées par le vétérinaire. Des données qui permettront donc de prévenir plutôt que de guéris l’animal domestique.

