Ring annonce la sortie de la Ring Video Doorbell 3.

La marque Ring vient de dévoiler sa nouvelle sonnette connectée, la Ring Video Doorbell 3. Un nouveau modèle qui est davantage une évolution de la précédente que réellement un nouveau modèle.

Quand vous n’êtes pas chez vous, il est difficile de répondre quand quelqu’un sonne à votre porte. Ça s’était avant l’arrivée de la domotique et des objets connecté. En effet, avec l’arrivée des caméras, du Wi-Fi et du smartphone, des marques comme Ring ont eu la bonne idée de transformer notre sonnette de porte classique en sonnette connectée.

Ainsi, en 2017, nous avions eu l’occasion de tester son produit qui avait pour nom « Ring Video Doorbell 2 ». Un test qui s’est avéré concluant au point que ladite sonnette équipe toujours la maison de notre testeur.

Ring Video Doorbell 3, la même, mais en mieux !

C’est en tout cas ce que nous annonce la marque concernant ce nouveau modèle qui vient de voir le jour.

Il est vrai qu’aux vues des premières photos, difficile de distinguer ce nouveau modèle à celui que nous avons testé. L’évolution est davantage à l’intérieur souligne la marque. Et cette amélioration passe tout d’abord par la connectivité Wi-Fi.

De fait, désormais ce modèle est en mesure de gérer à la fois une connexion Wi-Fi plus éloignée, mais surtout la sonnette est double bande. Ce qui veut dire que vous pourrez connecter la sonnette en Wi-Fi soit en 2.4GHz soit en 5GHz (802.11 b/g/n) qui commence à être de plus en plus présent sur les box et les routeurs.

Ring a également amélioré son système de détection de mouvements. Ainsi, le détecteur de la caméra intégrée est plus réactif. De même il sera possible de définir des zones de détections et d’autres zones qui seront ignorées. Une fonction qui sera utile par exemple si votre maison se trouve sur le bord d’une chaussée.

Une sonnette qui communique avec vos objets connectés.

De fait, autre évolution intéressante, l’association de la sonnette aux objets connectés et aux assistants connectés. Ainsi, outre une association avec les caméras de la marque, il sera également possible de communiquer avec les routines d’Alexa. Ainsi, il est possible de programmer la détection de mouvement pour que cela génère l’action d’allumer les lumières de l’entrée.

Le capteur vidéo offre de la Vidéo HD 1080, Vidéo en direct, Vision Nocturne avec un champ de vision de 160 degrés. Pour l’audio, la sonnette offre un Système audio bidirectionnel avec suppression des bruits de fond.

La sonnette est équipée d’une batterie interne qu’il sera possible de recharger. Comme pour la précédente version, Ring propose sa sonnette en deux coloris. À savoir : Nickel satiné, Bronze vénitien.