Bon plan du dimanche : Le HP 24-df0084nf All-in-One 24 pouces pour 549€.

Avec ce modèle HP fait quelque peu concurrence et reprend le concept d’Apple et de son iMac en proposant un ordinateur qui saura épuré votre bureau. De fait, celui-ci intègre toute la technologie dans l’arrière de l’écran ce qui fait que vous n’avez besoin que d’un clavier et une souris sur votre bureau.

On vous propose :

Promo HP 24-df0084nf All-in-One 24" Full HD IPS Blanc (Intel Core i3, RAM 4 Go, 1 To + SSD 256 Go, AZERTY, Windows 10) Écran Full HD IPS ZDB 24 pouces, micro-bords, rétroéclairé (1920 x 1080). Profitez d’images extrêmement nettes, quel que soit l’angle de vision.

L’écran à micro-bords sur trois côtés offre une plus grande surface d’affichage. Votre espace de travail est parfaitement ordonné, grâce à une disposition intelligente des ports qui permet une gestion optimale des câbles.

Processeur Intel Core i3-1005G1 : Profitez de votre divertissement, de vos besoins de productivité, diffusez et créez du contenu avec des performances accélérées.

4 Go RAM DDR4 + 1 To et SSD PCIe 128 Go.

Système d’exploitation Windows 10 Famille 64 : Accomplissez de grandes choses en toute confiance grâce à la convivialité de Windows.

Caractéristiques techniques :

Promo HP 24-df0084nf All-in-One 24" Full HD IPS Blanc (Intel Core i3, RAM 4 Go, 1 To + SSD 256 Go, AZERTY, Windows 10) Écran Full HD IPS ZDB 24 pouces, micro-bords, rétroéclairé (1920 x 1080). Profitez d’images extrêmement nettes, quel que soit l’angle de vision.

L’écran à micro-bords sur trois côtés offre une plus grande surface d’affichage. Votre espace de travail est parfaitement ordonné, grâce à une disposition intelligente des ports qui permet une gestion optimale des câbles.

Processeur Intel Core i3-1005G1 : Profitez de votre divertissement, de vos besoins de productivité, diffusez et créez du contenu avec des performances accélérées.

4 Go RAM DDR4 + 1 To et SSD PCIe 128 Go.

Système d’exploitation Windows 10 Famille 64 : Accomplissez de grandes choses en toute confiance grâce à la convivialité de Windows.

Acheter sur Amazon