Bon plan du dimanche : avec 260€ de réduction et l’iRobot Roomba 981 finit de passer le balai.

Les robots aspirateurs connectés deviennent de plus en plus à la mode et séduisent de plus en plus de monde. IRobot fait partie des leaders du marché. La marque faisait également partie des précurseurs dans le domaine. Alors certes, depuis la marque s’est fait rattraper. Mais tout de même.

En effet, si vous consulter notre rubrique tests vous pourrez constater que nous avons déjà testé un paquet d’aspirateur robot.

Cependant, si vous préférez mettre votre confiance dans un iRobot, alors bonne nouvelle, on vous en trouvez un avec une remise de 260€ sur Amazon. Cette remise c’est sur le modèle iRobot Roomba 981 qui détail intéressant, peut être totalement contrôlé depuis votre smartphone.

On vous propose :

iRobot Roomba 981, aspirateur robot, idéal pour les tapis avec forte puissance d'aspiration, avec Power boost, navigation plusieurs pièces, connecté en WiFi et programmable via application Le système de nettoyage en 3 étapes AeroForce est 10x plus puissant avec son mode Power boost pour aspirer en profondeur saleté incrustée, débris, et poils d'animaux ; comparé au système AeroVac Roomba série 600

Il se repère et navigue automatiquement dans les pièces, mais évite les zones et les objets de votre choix (grâce à la technologie de navigation iAdapt 2.0 avec localisation visuelle)

Les capteurs de poussières Dirt Detect reconnaissent les zones avec plus de saleté concentrée permettant au robot de les nettoyer en profondeur

La tête de nettoyage adapte automatiquement son hauteur pour garder les 2 brosses multi-surfaces toujours en contact des différents types de sol et ainsi nettoyer de façon efficace moquettes et sols durs

Ses 2 brosses en caoutchouc multi-surfaces aspirent efficacement poils d'animaux, poussière, saletés et débris sans risque d'emmêlement (ce qui peut arriver avec des brosses traditionnelles)

Caractéristiques techniques :

