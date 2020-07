La marque italienne propose un nouvel autoradio Bluetooth pour voiture au format 1DIN avec écran amovible. Pour permettre d’écouter ses morceaux préférés dans la voiture. Ce nouvel autoradio a pour nom : Car Video System Trevi MDV 6380 DAB.

De nos jours, la plupart des nouvelles voitures sont désormais équipées d’un autoradio bien souvent intégré dans le tableau de bord. Media center, navigateur GPS, Bluetooth pour appairer votre smartphone.

Mais si vous avez une voiture qui a déjà quelques années ou une entrée de gamme, vous n’avez surement pas cette chance.

C’est à tous ces propriétaires que Trevi propose son Car Video System Trevi MDV 6380 DAB. Un autoradio au format 1DIN équipé d’un écran amovible qui sortira de l’autoradio une fois le contact mis en route.

Car Video System Trevi MDV 6380 DAB, que fait-il ?

Alors, avant tout, nous avons là un autoradio doté d’un lecteur radio DAB / DAB + / FM RDS. Il est possible d’enregistrer pas moins de 18 stations de votre choix en mémoire. Il est également doté en façade d’un port USB, d’un lecteur de carte SD et d’un prise audio in.

Détail intéressant, il est compatible avec Android Mirror Link. Il sera donc possible d’afficher votre smartphone sur son écran. Un écran d’une taille de 7 pouces TFT LCD. Soit une diagonale de 18cm.

Pour ce qui est de sa puissance audio, elle offre un total de 200watts en sortie (4 canaux de 50 Watts chacun).

Enfin, détail intéressant, la présence du Bluetooth. Il sera ainsi possible de diffuser vos appels entrant ou sortant sur le système audio de la voiture. Ou encore, écouter vos playlist Deezer, Spotify ou de tout autre service de streaming audio. À moins que vous ne préfériez vos MP3 enregistrés sur votre smartphone.

Notons au passage que si vous ne faites pas sortir l’écran, l’autoradio Trevi MDV 6380 DAB se présente comme un autoradio classique et fonctionnel.