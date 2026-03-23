Strong CPL 1000 Duo Wi-Fi Mini : une solution compacte pour étendre son réseau domestique

Le Strong CPL 1000 Duo Wi-Fi Mini s’adresse aux utilisateurs souhaitant améliorer leur couverture Internet sans travaux complexes. Ce kit CPL combine une connexion filaire via le réseau électrique et un point d’accès Wi-Fi intégré. Avec un débit annoncé jusqu’à 1000 Mb/s et un format compact, il vise les logements où le signal Wi-Fi peine à atteindre certaines pièces.

Strong poursuit ici une stratégie axée sur l’accessibilité et la simplicité d’installation. La marque, bien implantée sur le marché des équipements réseau grand public, étoffe son catalogue avec des solutions hybrides mêlant CPL et Wi-Fi pour répondre aux usages domestiques modernes.

Un design compact pensé pour les prises murales

Le Strong CPL 1000 Duo Wi-Fi Mini mise sur un format réduit qui facilite son intégration dans n’importe quelle pièce. Les deux adaptateurs se branchent directement sur des prises murales, sans nécessiter d’encombrement important.

A relire :

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Ce choix de conception permet de limiter l’impact visuel et d’éviter de bloquer d’autres prises. L’ensemble reste discret, ce qui correspond à une utilisation domestique classique, notamment dans un salon, un bureau ou une chambre.

Une connexion CPL jusqu’à 1000 Mb/s

Le kit repose sur la technologie CPL (Courant Porteur en Ligne), qui utilise le réseau électrique pour transmettre les données Internet.

Le Strong CPL 1000 Duo Wi-Fi Mini annonce un débit théorique pouvant atteindre 1000 Mb/s. En pratique, les performances dépendent de la qualité de l’installation électrique, mais cette capacité permet :

le streaming vidéo en haute définition

les jeux en ligne

le télétravail avec visioconférence

La présence de ports Ethernet sur les adaptateurs permet également de connecter directement des appareils comme une TV, une console ou un PC.

Wi-Fi intégré pour étendre la couverture

L’un des atouts du Strong CPL 1000 Duo Wi-Fi Mini réside dans son point d’accès Wi-Fi intégré. Celui-ci permet de créer une nouvelle zone de couverture sans tirer de câble.

Le module Wi-Fi propose une connexion stable adaptée aux usages quotidiens :

navigation web

streaming

appareils connectés

Cette fonctionnalité transforme le CPL en véritable relais réseau, utile dans les zones où le signal du routeur principal est faible.

Installation simple et rapide

Le Strong CPL 1000 Duo Wi-Fi Mini est conçu pour une installation plug & play.

Il suffit de :

brancher les adaptateurs

les associer via un bouton

connecter les appareils

Aucune configuration complexe n’est requise, ce qui le rend accessible aux utilisateurs non techniques. Cette simplicité constitue un point clé pour ce type de produit.

Sécurité et stabilité de la connexion

Le kit intègre un chiffrement des données pour sécuriser les communications via le réseau électrique.

Le Strong CPL 1000 Duo Wi-Fi Mini assure également une connexion stable, avec une latence réduite, essentielle pour certains usages comme le gaming ou les appels vidéo.

Un usage adapté aux logements complexes

Ce type de solution est particulièrement pertinent dans :

les maisons à étages

les appartements avec murs épais

les zones éloignées du routeur

Le Strong CPL 1000 Duo Wi-Fi Mini permet d’étendre efficacement le réseau sans dépendre uniquement du Wi-Fi classique.

Ce qu’il faut retenir

Le Strong CPL 1000 Duo Wi-Fi Mini combine CPL et Wi-Fi pour améliorer la couverture Internet domestique.

Il propose un débit théorique de 1000 Mb/s adapté aux usages courants.

Son installation simple et son format compact en font une solution accessible.

Il s’adresse principalement aux logements où le Wi-Fi est insuffisant.

Positionnement sur le marché

Le Strong CPL 1000 Duo Wi-Fi Mini se positionne sur le segment des kits CPL avec Wi-Fi intégrés, destinés au grand public.

Il concurrence des modèles proposés par TP-Link, Netgear ou Devolo. Son principal argument repose sur son format compact et sa simplicité d’utilisation.

Ce produit cible les utilisateurs cherchant une solution rapide pour améliorer leur réseau sans investir dans un système mesh plus coûteux.

FAQ : Strong CPL 1000 Duo Wi-Fi Mini

Quelle est la vitesse du Strong CPL 1000 Duo Wi-Fi Mini ?

Le débit théorique atteint 1000 Mb/s en CPL, mais dépend de l’installation électrique.

Le Wi-Fi est-il inclus ?

Oui, un point d’accès Wi-Fi est intégré pour étendre la couverture réseau.

L’installation est-elle compliquée ?

Non, il s’agit d’une installation plug & play sans configuration avancée.

Peut-on connecter des appareils en Ethernet ?

Oui, les adaptateurs disposent de ports Ethernet pour une connexion filaire.

Est-ce adapté pour le streaming ?

Oui, le débit permet le streaming HD et les usages multimédias.

Récapitulatif technique

Débit CPL : jusqu’à 1000 Mb/s

Wi-Fi intégré

Ports Ethernet

Installation plug & play

Chiffrement des données

Format compact

En résumé

Le Strong CPL 1000 Duo Wi-Fi Mini est une solution simple pour étendre un réseau domestique.

Il combine CPL et Wi-Fi dans un format compact.

Son installation rapide et ses performances en font un choix adapté aux usages courants.

Il vise les utilisateurs confrontés à une couverture Wi-Fi limitée.

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