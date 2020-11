VREC-DH200, Pioneer lance une dashcam ultra compacte Wi-Fi.

On connait la marque Pioneer pour ses produits dans le segment de l’audio grand public. Pourtant, cette fois la marque propose toute une gamme de Dashcam dont le modèle VREC-DH200. Une caméra embarquée ultra-discrète et dotée de Wi-Fi.

Pioneer revient sur le devant de la scène, mais avec cette fois un produit qui s’installera sur le pare-brise de votre voiture. En effet, derrière ce nom un peu barbare se cache ce que Pioneer nomme « la plus petite dashcam du monde ».

La marque s’engouffre dans le secteur automobile avec cette dashcam. Elle tentera de faire de la concurrence à des produits comme la caméra embarquée Nextbase 522GW. Une caméra que nous avions eu l’occasion de tester en décembre dernier.

VREC-DH200, pour plus de sécurité sur la route !

Si en cette période de confinement, le trafic automobile s’est quelque peu calmé, celui-ci est en général dense. De fait, de nos jours, nous sommes confrontés à de plus en plus de voitures sur les routes et des chauffeurs pas toujours agréables que nous appellerons parfois chauffard.

Fort de ce constat, le marché des caméras embarquées pour voiture séduit de plus en plus d’automobilistes. En effet, ces caméras offrent un avantage certain en cas d’accident, mais aussi d’incivisme.

Cette nouvelle caméra embarquée de Pioneer aura à même de servir son conducteur. La force de cette caméra réside dans son encombrement. De fait elle ne mesure que 3cm x 3cm. Pour la partie vidéo, elle offre un angle de vision de 130 degrés.

Détecteur de chocs intégré, Full HD, il ne manque rien à la VREC-DH200.

De fait, parmi les fonctions que propose cette caméra on trouve les fonctions Détecteur de chocs intégré, Champ de vision panoramique, Qualité d’image Full HD. Ou encore le Mode sécurité parking permanent qui permettra d’enregistrer un accrochage par exemple lorsque vous n’êtes pas dans votre véhicule.

En outre, la caméra Pioneer peut être activée de manière instantanée d’un simple geste ou de manière automatique grâce au détecteur de chocs haute-performance 3 axes intégrés.

Wi-Fi pour plus d’interaction avec votre smartphone.

Enfin, le point qui nous intéresse sur cette caméra, c’est sa fonction connectée et l’intégration du Wi-Fi. Ainsi, grâce à cette connexion sans fil, il vous sera possible d’enregistrer les vidéos directement sur votre smartphone. En outre, au travers d’une application qui lui est dédiée, le propriétaire aura la possibilité de configurer différents paramètres depuis son smartphone. À noter que l’application est disponible aussi bien pour les possesseurs de smartphone Android que d’iPhone.

L’application permet aussi de traiter les vidéos afin de constituer les preuves. Enfin, sachez malgré tout que la caméra embarquée VREC-DH200 est également dotée d’un lecteur de carte microSD et d’un GPS.

Prix et disponibilité.

La caméra embarquée VREC-DH200 est d’ores et déjà disponible. Elle est commercialisée au prix de 119€ TTC.