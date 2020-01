Tandem, lance la nouvelle Dash Cam de Garmin.

Le géant de la cartographie et du GPS s’engouffre dans un secteur neuf pour lui, celui de la Dash Cam. Et pour ce faire, la marque lance Tandem, la toute première caméra embarquée Garmin double objectif.

Le marché de la Dash Cam reste un segment pour le moins timide. Un segment que boude un peu le grand public. Pourtant, ces caméras embarquées pour voiture sont susceptibles de résoudre certains litiges de la route en cas d’accidents.

On vous a d’ailleurs présenté dernièrement un test complet de la Caméra embarquée Nextbase 522GW. Cette fois on vous parle d’une nouvelle dans le domaine la Garmin Tandem.

Tandem de Garmin, une première plutôt bien fournie.

Le nom choisi par la marque n’a pas été fait par hasard. En effet, cette caméra destinée à siéger sur l’avant de votre voiture s’offre deux capteurs. L’un orienté vers l’avant est dotée de la technologie HDR (High Dynamic Range) Garmin Clarity. La lentille offre de la HD 1440p.

Le second capteur orienté vers l’intérieur de la voiture présente la nouvelle technologie exclusive NightGlo de Garmin. Il sert pour enregistrer toute interaction entre le conducteur et les passagers, même la nuit.

« Grâce aux nouvelles lentilles situées des deux côtés de l’appareil, la Dash Cam Tandem assure une couverture complète de l’habitacle, à l’extérieur et à l’intérieur » confirme la marque.

Parmi ses fonctions on retrouve un mode « surveillance à l’arrêt » et un enregistrement automatique dès que l’appareil est branché sur l’alimentation du véhicule, et qui continue à fonctionner même en l’absence du conducteur.

Par ailleurs, la caméra Tandem est également dotée des systèmes GPS et GALILEO pour identifier la position précise d’un véhicule et ainsi renseigner l’heure et le lieu exacts d’un événement.

Enfin chose peu courante dans ce segment, il est possible de coupler plusieurs caméras entre elles (jusqu’à 4 caméras embarquées). L’ensemble des Dash Cams Garmin disposent d’une connectivité́ Bluetooth et Wi-Fi pour permettre aux conducteurs de synchroniser en toute facilité des fichiers vidéo issus de différentes caméras, ainsi que de transférer vers un smartphone compatible tout contenu enregistré.