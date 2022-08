SR-C30A, la nouvelle barre de son compacte de Yamaha.

Yamaha acteur majeur dans le monde de l’audio grand public annonce la sortie d’une nouvelle barre de son avec la SR-C30A. Une nouvelle barre de son compact qui est accompagnée d’un caisson basses sans fil.

De nos jours, nous sommes pratiquement tous équipés d’écran plat à la maison qui siège dans notre salon avec des diagonales de dingue. En effet, en l’espace de 20 ans on est passé d’une diagonale de 80 cm en standard à désormais des écrans de 165 cm voir plus. Et pour accompagner ces écrans, rien de tel qu’une barre de son ou un système audio qui créera de la profondeur sonore à vos films, séries…

SR-C30A, « petite », mais avec un bon rendu sonore.

Cette nouvelle barre de son que propose Yamaha, acteur majeur dans le domaine de l’audio se fera discrète avec ses 60 cm de long et 6,4 cm de haut. L’idée ici étant de fournir du son sans être trop volumineuse à la vue. Pour ce qui est des performances et de ses atouts, Yamaha nous fait savoir que cette barre de son est dotée de deux haut-parleurs à cône de 4.6cm à même de délivrer une puissance de 2x 20 watts. En outre, la barre de son SR-C30A intègre des technologies comme « CLear Voice » qui a pour but de rendre les voix humaines plus audibles dans les films, séries… Elle propose en outre 4 programmes surround : Stéréo, Standard, Jeu et Film 3D selon l’usage que vous en ferez.

Elle est également compatible avec la fonction CEC. La fonctionnalité CEC intégrée lui permet lorsqu’elle est connectée à un téléviseur compatible CEC, de s’allumer et de s’éteindre en même temps que le téléviseur. La barre de son est également munie du mode Surround 3d virtuel. Enfin, niveau connectique, elle est propose du HDMI (compatible ARC) et cerise sur le gâteau elle est également dotée du Bluetooth pour s’associer à un smartphone, une tablette… On notera au passage que la barre de son Yamaha SR-C30A est compatible avec l’application de contrôle Sound Bar Controller gratuite pour iOS et Android.

Un caisson de basses sans fil pour plus de profondeur.

De fait, la barre de son est vendue avec un caisson de basses sans fil qui s’associe à la barre de son pour offrir encore plus de profondeur dans vos films. Un caisson d’une puissance de 50 watts et d’une technologie Bass-Reflex et qui pèse 5.7 Kg.

Prix et Disponibilité.

Disponible en noir, la barre de son est proposée au prix de 369 €TTC et sera commercialisée en septembre 2022.