Sony annonce sa nouvelle barre de son HT-S400.

Avec sa nouvelle barre de son HT-S400, Sony propose une nouvelle solution audio pour votre salon. Cette nouvelle solution se compose d’une barre de son et d’un caisson de basses sans fil.

Sony est un acteur majeur dans le monde de l’audio-vidéo grand public et propose en ce début d’année 2022 une nouvelle solution audio pour venir donner de la profondeur audio à votre téléviseur.

HT-S400, une nouvelle solution audio.

Sony annonce l’arrivée de sa barre de son HT-S400 2.1 canaux capable de plonger tout le salon dans un son Surround cinématographique. Cette nouvelle venue embarque la technologie S-Force PRO Front Surround qui a pour fonction de placer les téléspectateurs au cœur de l’action de leurs films préférés en simulant un son Surround digne d’une salle de cinéma.

Sony annonce aussi l’intégration des technologies Separated Notch Edge et de haut-parleurs X-Balanced. La barre de son est livrée avec un puissant caisson de basses sans fil doté d’un grand diaphragme de 160 mm et d’une puissance de 330W pour offrir des graves plus profonds et plus intenses.

En outre, la barre de son est dotée d’un écran OLED sur lequel s’affichent les différentes informations utiles.

Un système audio qui se veut plus écologique.

La tendance étant à l’écologie, Sony joue ici aussi avec cette nouvelle barre de son HT-S400 la carte éco responsable.

Les produits Sony sont voués non seulement à une excellente qualité sonore, mais aussi au respect de l’environnement. Développé par Sony, le plastique recyclé utilisé dans le panneau arrière du caisson de basses de la HT-S400 a nécessité de nombreuses années de recherche et de conception pour garantir la compatibilité des matériaux durables avec les exigences audio les plus strictes de Sony. L’incorporation de ces matériaux reflète ainsi l’engagement de Sony à réduire l’impact environnemental de ses produits et pratiques.

Vous l’aurez compris, le constructeur aura pensé, à tout avec cette nouvelle barre de son.

Prix et Disponibilité.

La barre de son HT-S400 sera disponible au mois d’avril 2022 au prix d’environ 270 €.