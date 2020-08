JBL Tuner XL, la nouvelle enceinte radio de JBL.

Ça bouge chez JBL. Effectivement la marque vient de commercialiser un nouveau produit audio dédié aux plus audiophiles d’entre vous. Cette nouveauté c’est l’enceinte radio DAB/DAB+/FM portable JBL Tuner XL.

JBL propose cette fois une enceinte radio qui pourra être baladée d’une pièce à l’autre de la maison pour vous permettre d’écouter votre station de radio préférée. Que vous soyez dans la cuisine et dans le jardin ou dans votre atelier de bricolage, vous n’avez pas forcément envie de mettre votre chaine hi-fi en route.

JBL Tuner XL, compacte et transportable dans la maison.

Cette nouvelle enceinte radio pourrait être comparée à une solution audio portative qui vous suivra dans vos activités domestiques.

L’enceinte radio intègre un tuner Radio DAB/DAB+/FM, mais également du Bluetooth. En outre, sur la partie supérieure de l’enceinte radio, JBL a introduit tout un panneau de commande avec des boutons tactiles qui permettent d’interagir avec la radio. Réglage du volume sonore, scan des différentes stations de radio, sélection de la source DAB/DSAB+/FM ou Bluetooth.

L’enceinte radio est également munie d’un large écran LCD qui affichera des informations. Une antenne extérieure amovible est également présente.

JBL annonce une autonomie pouvant atteindre jusqu’à 15 heures. Par ailleurs, l’enceinte est également certifiée IPX7, ce qui la rend étanche aux éclaboussures. Pour ce qui est de sa puissance, elle est de 10 Watts RMS fournie par un seul haut-parleur de 69mm.

Pour ce qui est du Bluetooth, on retrouve du Bluetooth® 4.2 et le support des profils A2DP V1.2, AVRCP V1.5. Il sera donc possible de connecter n’importe quels smartphone, tablette ou même ordinateur portable pour profiter de vos morceaux préférés. On regrettera cependant que JBL n’ait pas intégré un micro. De fait, cela aurait permis de prendre des appels en mode « mains libres » également.

Prix et disponibilité.

JBL propose son enceinte radio JBL Tuner XL au prix de 149€. Celle-ci est d’ores et déjà commercialisée et disponible chez les partenaires de la marque.