Aurora, quand le design s’installe chez vous !

La société Ifi Audio propose une large gamme de produits destinés à notre salon. Mais principalement des adaptateurs audio-Bluetooth comme son iFi Zen Blue Bluetooth DAC. Cependant, la marque propose également Aurora, un système audio ultra design.

Alors, cette enceinte audio design aura de quoi séduire ceux qui sont à la recherche d’une enceinte design qui pourra siéger dans le salon tel une œuvre d’art.

Une enceinte que l’on montrera volonté à ses invités et qui pourtant est pour le moins complète. En effet, Aurora est une enceinte amplifiée aux multiples possibilités.

Aurora, connectée et sans fil avant tout !

Au-delà du design la marque Ifi audio a su mettre ce qu’elle fait de mieux dans cette enceinte amplifiée. À savoir de la connectivité. Ainsi, l’enceinte est dotée d’une puce Bluetooth haute qualité qui lui permet d’être compatible avec les protocoles Qualcomm aptX, aptX HD, aptX Low Latency, aptX Adaptive, LDAC et HWA/LHDC. En outre, l’enceinte est également compatible avec le format AAC chère à Apple.

Vous pourrez donc associer votre smartphone avec l’enceinte et profiter d’un son pur dans toute la pièce de la maison. Par ailleurs, la marque Ifi audio intègre la solution LINKPLAY™ qui permet la lecture audio au travers d’un réseau filaire ou WiFi. Ainsi, il sera possible de diffuser vos playlists Spotify et Tidal intégrés. En outre, l’enceinte prend en charge un large éventail de protocoles 32-Bit/192kHz.

Dès lors, il sera possible d’utiliser Aurora sans devoir passer par un ordinateur pour écouteur vos playlist en ligne ou depuis un NAS.

Le bouton magique pour calibrer le son.

Aurora est également équipée d’un bouton qui permet de régler le son selon la pièce ou l’enceinte se trouve. Ainsi, en appuyant sur un bouton, six capteurs mesurent la distance aux murs environnants à l’aide d’un son ultrasonique. Ensuite, un microprocesseur ARM Cortex de 32 bits ajuste la sortie du réseau de haut-parleurs pour adapter précisément la performance musicale.

Les haut-parleurs, au nombre de huit, sont répartis de part et d’autre de l’enceinte. Et ce pour une diffusion totale à 360° du son.