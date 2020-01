CES 2020 : Jabra annonce ses nouveaux écouteurs Elite Active 75t.

Jabra aussi profite de sa présence sur le salon de Las Vegas pour présenter ses nouveautés et notamment ses nouveaux écouteurs Elite Active 75t.

Alors bien sûr, on pourrait vous parler de Jabra, que la société opère depuis des années dans le domaine de l’audio portable, des oreillettes et autres produits nomades. Mais si vous nous suivez, vous connaissez la marque au travers des différentes news que nous avons écrits sur la marque.

Elite Active 75t, des écouteurs pour sportifs.

Elite Active 75t, des écouteurs intra auriculaires « True Wireless » sans fil pour les sportifs. En effet, ces nouveaux venus qui sont présentés au CES 2020 sont la version « sportives » des Elite 75t.

Alors, avant tout ce modèle d’écouteurs est 22 % plus compact que leurs prédécesseurs, les Elite Active 65t. Dédiés avant tout à un usage sportif, c’est donc en toute logique qu’on retrouve pour ces écouteurs une certification IP57. Les rendant ainsi résistant à l’eau, à la transpiration et à la poussière.

Pour ce qui est de l’autonomie, Jabra annonce 7,5 heures d’écoute continue. Plus qu’il n’en faut pour une séance de sport. À noter que comme pour la plupart de ce type de produit, Jabra propose un étui de rangement. Un étui qui fait aussi étui de recharge et qui propose jusqu’à 28 heures d’autonomie. Le chargement se fera via un port USB-C.

Les écouteurs permettent d’écouter ses morceaux préférés après un appairage Bluetooth avec votre smartphone. Ils permettent aussi de prendre des appels. Et ce grâce à la présence de quatre micros intégrés.

On notera également au passage l’accès à certaines fonctions par simple toucher et une configuration depuis l’App pour une personnalisation de l’atmosphère sonore fournie par les écouteurs Elite Active 75t. Des fonctionnalités comme Jabra MySound et Jabra MyControls seront ajoutées via une mise à jour prochaine (deuxième trimestre 2020).

Les écouteurs Jabra Elite Active 75t seront disponibles à partir de février 2020 au prix public conseillé de 199 euros dans les coloris suivants : Bleu Navy (février), Noir Cuivré (exclusivité Amazon, février), Noir Titanium, Gris (mars), Sienna et Menthe (avril).