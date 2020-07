Bon Plan du dimanche : Casque Bose Supra Aural Sans Fil.

Le casque Bluetooh Supra Aural sans fil Bose® est le compagnon idéal pour écouter vos musiques et émissions audio préférées où que vous soyez. Il offre un son net et puissant pour une expérience sonore optimale. Sans fil, il est peu encombrant. Le casque Supra Aural Bose®, pour un son d’exception Bose met son expertise au service de ce casque Supra Aural pour vous offrir un son net et puissant, qui donne tout son relief à votre musique.

Caractéristiques techniques :