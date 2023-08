hVNC, un espion pour Mac qui vole toutes les données.

Mauvaise nouvelle pour les utilisateurs MAC, avec hVNC (pour Hidden Virtual Network Computing), ils ne pourront plus dire que les Macs sont les utilisateurs les plus surs. Ce nouveau logiciel malveillant a de quoi les inquiéter. Vol de données, accès à l’ordinateur… Le tout en toute discrétion.

De nos jours, il est pratiquement impensable d’avoir un ordinateur chez soi qui ne soit pas connecté à Internet. Et qui dit connexion Internet, dit forcément risque de virus, de vols de données… Si jusqu’ici les utilisateurs de Mac (Apple) semblaient être tranquilles, ce n’est désormais plus le cas.

hVNC, un espion discret qui donne accès à tout.

Ce nouveau logiciel a été développé par un hacker/développeur ayant comme pseudo « RastaFarEye » selon Guardz, un site spécialisé dans la sécurité. Concrètement, et son nom n’est pas choisi par hasard, le logiciel fonctionne à la manière d’un logiciel de prise de contrôle à distance comme TeamViewer ou encore VNC.

La seule différence par rapport à un TeamViewer ou VNC, c’est que le logiciel s’installe discrètement sur le Mac et fonctionne en tache de fond. Une fois mis en place, il est possible pour le hacker de venir prendre l’accès du Mac et d’avoir accès à tous les fichiers présents sur la machine et de se les transférer. Et tout ça en toute discrétion.

Vous l’aurez compris, cela offre une belle porte dérobée au hacker qui aura toutes les données présentent sur le Mac à sa disposition.

En outre, selon nos confrères du site Darkreading.com le logiciel serait déjà en vente sur le Dark Web au prix de 60 000$.

Avec ce nouveau logiciel, on découvre que contrairement à il y a quelques années, les hackers s’intéressent de plus en plus à l’univers Apple. Il est vrai que jusqu’à présent, Apple et ses produits étaient quelque peu boudés par les hackers qui se concentraient davantage sur les produits Windows. Mais il semblerait que cela change.

Il faut dire que de plus en plus d’utilisateurs qui ont un smartphone et les moyens ont pour réflexe de se tourner vers les produits Apple (MacBook, MacBook Air…).