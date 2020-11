Nouveaux Nokia 6300 4G et Nokia 8000 4G.

HMD, détenteur de la licence Nokia pour le segment des smartphones annonce l’arrivée de deux nouveaux feature téléphones. Ces nouveaux venus sont le Nokia 6300 4G et le Nokia 8000 4G.

Voilà maintenant plusieurs années que l’entreprise nordique HMD Global a acheté la licence Nokia pour le segment du téléphone. Et la marque avait su d’entrée de jeu créer la surprise et le buzz avec ses nouveaux smartphones sur base Android. Depuis il n’a de cesse de poursuivre son évolution.

Alors, cette fois, ce n’est plus dans le segment des smartphones. En effet, la marque nous propose deux nouveaux téléphones qui entre dans la catégorie des feature phone.

Les feature phone sont en quelques sortes des produits hybrides qui viennent se placer entre le téléphone mobile classique qui ne sert qu’à appeler un contact et les smartphones qui sont devenus des couteaux suisses à tout faire et à se connecter sur Internet.

Nokia 6300 4G, feature phone mais avec Whatsapp.

Effectivement, avec l’arrivée du confinement et de la téléphonie VoIP, HMD Global a eu la bonne idée de rendre disponible sur son nouveau Nokia 6300 4G l’application Whatsapp. Une application qui se retrouve par ailleurs sur le Nokia 8000 4G également.

Autre avancée majeure et intéressante de ces nouveaux feature phone, la présence de la fonction Hotspot. Ainsi, désormais, il sera possible de partager sa connexion 4G et le WiFi du feautre phone vers un PC portable, une tablette ou pourquoi pas un smartphone.

Deux nouvelles fonctions donc directement installées sur le KaiStore. Des fonctions issue du Covid-19 selon Juho Sarvikas, chef de produit et vice-président de HMD Global pour l’Amérique du Nord.

« Comme le monde est encore en train de s’adapter aux nouvelles normalités et flexibilités du monde du travail, nous avons voulu fournir une touche supplémentaire de réconfort et de commodité pour que les familles restent connectées les uns avec les autres et à leur travail. Le Nokia 6300 4G, étonnamment abordable et le magnifique Nokia 8000 4G offrent choix, connectivité et style, en s’inspirant de notre héritage de fiabilité, repensé pour l’époque moderne. De plus, les deux téléphones peuvent facilement se transformer en points d’accès WiFi de poche, ce qui donne une assurance supplémentaire pour rester connecté sur d’autres appareils connectés également. En tant qu’entreprise, nous accordons une grande importance au rôle essentiel que jouent les téléphones dans la vie de tant de personnes.

Notre objectif est à la fois de connecter ceux qui en ont le plus besoin et de donner à nos fans la possibilité de choisir le téléphone qui correspond le mieux à leur style de vie. »

Au cœur des Nokia 6300 4G et Nokia 8000 4G.

Le Nokia 6300 4G fonctionne sous KaiOS et est propulsé par processeur Qualcomm® Snapdragon™ 210. En outre il gère également l’assistant Google. Le tout tient dans une coque en polycarbonate.

Le Nokia 8000 4G se décline en quatre coloris,: Onyx, un noir élégant, Opal, un blanc sophistiqué, Citrine en or royal et Topaze bleu vif. Il est doté d’un écran 2.8 pouces, une coque en polycarbonate et une batterie longue durée. À noter que les deux modèles sont équipés de 4G et de Wi-Fi.

Prix et disponibilité.

Le Nokia 6300 4G sera disponible mi-décembre 2020 au prix de 59€. Le Nokia 8000 4G sera disponible fin décembre 2020 au prix de 79€.