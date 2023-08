Nouveau Mercedes-AMG GT Coupé (AMG GT 63 4MATIC+), plus puissant et plus connecté que jamais.

Le constructeur allemand automobile vient de dévoiler son Nouveau Mercedes-AMG GT Coupé (AMG GT 63 4MATIC+ ). Un monstre de technologie, avec une Transmission intégrale AMG Performance 4MATIC+ entièrement variable et la dernière version du système d’infodivertissement MBUX (Mercedes-Benz User Experience).

Les voitures de nos jours sont de plus en plus connectées et dotée d’électronique. De l’électronique pour la conduite, pour la sécurité mais aussi plus de connectivité. C’est le cas le nouveau modèle sportif de Mercedes.

Le Mercedes-AMG GT 63 4MATIC+ de deuxième génération représente la nouvelle référence haut de gamme de Mercedes-AMG. Conçu pour un usage quotidien tout en offrant des performances de conduite dynamiques, ce modèle est doté de composants technologiques avancés. Parmi eux, la suspension AMG ACTIVE RIDE CONTROL, les roues arrières directrices et l’aérodynamique active améliorent sa maniabilité. Propulsé par un moteur V8 biturbo AMG de 4,0 litres et couplé à une transmission intégrale variable AMG Performance 4MATIC+, il promet une expérience de conduite exceptionnelle.

Ce coupé sportif se distingue également par son architecture exclusive. Fabriquée en aluminium, sa carrosserie permet une configuration en 2+2 places, assurant ainsi espace et confort aux passagers, sans négliger le rangement pour leurs bagages. C’est le cinquième modèle entièrement conçu par AMG, faisant suite à la SLS, au GT deux portes de première génération, au GT 4 portes Coupé et au SL. Sa conception témoigne de l’expertise technologique de l’équipe d’Affalterbach.

Michael Schiebe, à la tête de Mercedes-AMG GmbH, loue la combinaison unique de dynamisme, de sportivité et de confort de ce nouveau coupé. Selon lui, la GT incarne le nec plus ultra de la gamme AMG, reflétant l’engagement de la marque envers la performance sportive. Le design 2+2 répond précisément aux demandes des clients.

AMG GT 63 4MATIC+ Coupé, de la puissance.

Ce véhicule sera commercialisé sous le nom d’AMG GT 63 4MATIC+ Coupé. Son lancement met en avant sa puissance impressionnante de 430 kW (585 ch) et une consommation mixte de 14,1 l/100 km, avec des émissions de CO2 de 319 g/km selon le protocole WLTP.

Tout dans le design.

Le nouvel AMG GT 63 4MATIC+ arbore un design extérieur évolué, alliant modernité et emblématique. Ses nouvelles dimensions avec des sièges 2+2 lui confèrent une allure compacte et robuste, renforcée par un empattement long et des porte-à-faux courts. Les proportions équilibrées et des épaules expressives à l’arrière soulignent son allure sportive. Sa vue latérale est épurée, mise en valeur par des jantes en alliage léger et un aileron arrière actif. La calandre AMG, profonde et large, s’associe à des phares distinctifs avec DIGITAL LIGHT. L’arrière présente un design soigné, avec un aileron actif, des feux arrière plats à LED et un diffuseur arrière dynamique.

Console centrale avec écran tactile en format portrait

La console centrale du véhicule intègre un écran tactile multimédia de 11,9 pouces en format portrait, offrant une meilleure navigation et ergonomie. Cet écran, combiné avec le système MBUX (Mercedes-Benz User Experience), propose des affichages personnalisables et spécifiques à AMG, tels que “AMG Performance” et “AMG TRACK PACE”. Ces menus permettent au conducteur d’accéder à une variété de données, de la distribution de puissance à la pression des pneus. Les commandes sous l’écran facilitent la sélection de fonctions comme le volume ou le mode de conduite. L’ajout d’un affichage tête haute 3D et d’un éclairage ambiant dans 64 couleurs offre une expérience immersive.

De nombreux services de connectivité disponibles

Ce nouveau venu hérite forcément du dernier système d’infodivertissement MBUX (Mercedes-Benz User Experience) qui offre de nombreux services numériques de Mercedes et notamment le Mercedes me connect. Par ailleurs, on notera au passage l’intégration smartphone d’Apple CarPlay et d’Android Auto, le système mains libres via connexion Bluetooth ou encore la radio numérique (DAB et DAB+).

Par ailleurs, avec MBUX, les clients ont accès à des services de connectivité tels que des informations sur le trafic en direct. Le constructeur allemand nous confie :

« Avec Mercedes me connect, le nouvel AMG GT Coupé devient globalement plus intelligent : des fonctions supplémentaires peuvent être utilisées avant et après le voyage ou lors de vos déplacements. Il vous suffit de lier le coupé à un compte Mercedes me sur le portail Mercedes me et d’accepter les conditions d’utilisation. Grâce à la navigation avec des informations routières en direct et à la communication Car-to-X, les clients conduisent avec des données de trafic en temps réel. Vous pouvez éviter efficacement les embouteillages et gagner un temps précieux. »

Effectivement, Les véhicules en réseau du constructeur allemand utilisent la communication « car-to-x » pour communiquer entre eux afin d’échanger des informations sur les événements de circulation.