Honor Robot Phone : nous avons testé le smartphone à caméra rotative présenté au MWC

Présenté lors du Mobile World Congress de Barcelone, le Honor Robot Phone illustre l’ambition du constructeur chinois d’explorer de nouveaux usages autour de la capture vidéo mobile. Ce prototype de smartphone se distingue par une caméra rotative motorisée, capable de suivre automatiquement un sujet. Invités au keynote d’Honor, nous avons pu tester cette technologie qui transforme le smartphone en véritable mini robot de captation.

La marque Honor poursuit depuis plusieurs années une stratégie d’innovation autour de la photographie mobile et de l’intelligence artificielle. Avec ce Robot Phone, le constructeur cherche à démontrer le potentiel de la robotisation intégrée aux smartphones, notamment pour la création de contenus vidéo.

Un concept de smartphone robotisé présenté au MWC

Lors de son keynote au MWC Barcelone, Honor a présenté un prototype baptisé Robot Phone, pensé comme une démonstration technologique.

L’idée est simple : transformer le smartphone en appareil capable de suivre automatiquement un sujet, comme le ferait un petit robot ou une caméra motorisée.

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Ce concept s’appuie sur une caméra montée sur un module rotatif, intégrant plusieurs micro-moteurs extrêmement fins. Lorsque la caméra n’est pas utilisée, elle se replie et s’intègre complètement dans le châssis arrière du téléphone.

Honor met ainsi en avant un design compact, tout en intégrant un système mécanique avancé directement dans le smartphone.

Une caméra rotative motorisée intégrée au téléphone

La particularité du Honor Robot Phone repose sur sa tête de caméra mobile.

Contrairement aux capteurs fixes classiques, ce module peut pivoter afin de suivre un sujet dans l’espace. Les micro-moteurs utilisés par Honor sont suffisamment compacts pour permettre à la caméra de se rétracter à l’arrière du téléphone lorsque le système n’est pas actif.

Ce type d’intégration rappelle certaines solutions utilisées dans les caméras stabilisées ou les gimbals, mais ici l’ensemble est directement intégré dans l’appareil.

Le constructeur présente cette technologie comme l’un des éléments les plus avancés du prototype.

Un suivi automatique du sujet particulièrement bluffant

Lors de notre prise en main au MWC, nous avons pu tester la fonction de suivi automatique du sujet.

Après avoir effectué la mise au point sur le visage d’un confrère — le YouTubeur DaddyFanTech — nous avons tourné autour du smartphone placé sur une table.

Le résultat est surprenant : la tête de caméra s’est mise à pivoter pour suivre le sujet, ajustant en permanence son orientation afin de maintenir le cadrage.

Même lorsque la personne se déplace autour de l’appareil, la caméra continue de suivre le visage sélectionné.

Cette démonstration montre le potentiel du Honor Robot Phone pour les créateurs de contenus ou les vidéastes mobiles.

Une technologie pensée pour la création vidéo

Avec ce smartphone robotisé, Honor semble viser plusieurs usages liés à la vidéo.

La caméra motorisée pourrait permettre :

le suivi automatique d’un vlogger

l’enregistrement de vidéos mains libres

la captation de conférences ou de présentations

le streaming avec cadrage automatique.

Ce type de fonctionnalité existe déjà via des accessoires externes, comme des supports motorisés pour smartphone.

Le Robot Phone cherche à intégrer directement cette capacité dans le téléphone lui-même.

Une démonstration technologique plutôt qu’un produit final

Il faut toutefois rappeler que le Honor Robot Phone reste pour l’instant un prototype technologique.

Honor ne communique ni prix, ni date de sortie, ni fiche technique complète.

L’objectif semble avant tout de montrer ce que pourrait devenir la photographie mobile assistée par robotique et intelligence artificielle.

Ce type de concept est souvent présenté au MWC pour illustrer les axes de recherche des constructeurs.

Une prise en main réalisée au keynote Honor

Présents au keynote d’Honor lors du MWC de Barcelone, nous avons pu tester brièvement le dispositif.

Nous remercions Pierre-Alain, Directeur Marketing d’Honor, ainsi que Gary, PR Manager France de la marque, qui nous ont permis de découvrir et manipuler le Robot Phone sur place.

Cette prise en main rapide nous a surtout permis d’observer le fonctionnement de la caméra rotative et du suivi automatique.

Ce qu’il faut retenir

Le Honor Robot Phone est un prototype de smartphone intégrant une caméra rotative motorisée capable de suivre automatiquement un sujet.

Présenté lors du MWC Barcelone, il illustre les recherches d’Honor autour de la robotisation et de la capture vidéo mobile.

La caméra peut pivoter pour maintenir le cadrage d’un visage détecté.

Pour l’instant, il s’agit surtout d’une démonstration technologique sans date de commercialisation annoncée. Bien que certaines informations nous laisse penser qu’il sera disponible pour fin de l’année.

Positionnement sur le marché

Avec le Robot Phone, Honor explore un segment encore inexistant : celui du smartphone robotisé orienté création vidéo.

Aujourd’hui, les fonctionnalités de suivi automatique sont généralement proposées via :

des accessoires type gimbal

des caméras intelligentes

des supports motorisés pour smartphone.

Si cette technologie venait à être commercialisée, elle pourrait intéresser :

les créateurs de contenu

les vlogueurs

les streamers

les professionnels de la vidéo mobile.

Elle pourrait aussi préfigurer une évolution plus large de la photographie mobile automatisée.

FAQ : Honor Robot Phone

Qu’est-ce que le Honor Robot Phone ?

Le Honor Robot Phone est un prototype de smartphone présenté au MWC intégrant une caméra rotative motorisée capable de suivre automatiquement un sujet.

La caméra peut-elle suivre une personne ?

Oui. Lors de notre test, la caméra a pu suivre automatiquement un visage détecté, en pivotant pour maintenir le sujet dans le cadre.

Le Honor Robot Phone sera-t-il commercialisé ?

Pour l’instant, Honor n’a annoncé ni prix ni date de sortie. Il s’agit surtout d’un concept technologique.

À quoi sert cette caméra robotisée ?

Elle peut être utilisée pour filmer automatiquement un sujet, réaliser des vidéos mains libres ou faciliter la création de contenus.

Le module caméra est-il visible ?

Non. Lorsque la caméra n’est pas active, elle se replie dans le téléphone, à l’arrière du châssis.

Récapitulatif technique

Smartphone prototype : Honor Robot Phone

Technologie principale : caméra rotative motorisée

Suivi automatique : tracking du visage par IA

Module caméra : rétractable dans le châssis

Présentation : MWC Barcelone

Commercialisation : non annoncée

En résumé

Le Honor Robot Phone présenté au MWC illustre une nouvelle approche de la vidéo mobile. Grâce à une caméra rotative capable de suivre automatiquement un sujet, ce prototype transforme le smartphone en outil de captation intelligent. Pour l’instant, il s’agit surtout d’une démonstration technologique, mais elle montre les pistes explorées par Honor pour la création vidéo mobile.

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