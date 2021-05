Galaxy Tab S7 FE, la nouvelle tablette de Samsung !

Avec sa Galaxy Tab S7 FE, Samsung montre et confirme une fois de plus sa présence sur le marché des tablettes. En outre, en plus de la Galaxy Tab S7 FE, le géant coréen propose aussi la Galaxy Tab A7 Lite.

Le marché des tablettes fut sans doute un des marchés qui a le plus explosé il y a un peu moins de 10 ans. En effet, après le smartphone et le notebook, la tablette multimédia a séduit grand nombre de consommateurs grand public, mais aussi professionnel. Les premiers comme solution pour occuper les enfants en vacances ou en voiture, les seconds pour un outil professionnel de présentation à leur client.

Galaxy Tab S7 FE, 12 pouces pour voir les choses en grand.

Avec cette nouvelle tablette, Samsung reste dans ce qui semble être devenu une norme désormais. Une tablette donc munie d’un écran 12 pouces TFT offrant une résolution 2560 x 1600 pixels. Pour ce qui est du cœur de la tablette, Samsung a choisi un processeur Octacore 2×2.2GHz + 6×1.8GHz. Le processeur est accompagné de 4Go de mémoire vive accompagnée de 64 Go de stockage.

Samsung souligne qu’une version 6 Go de mémoire avec 128 Go de stockage est également disponible. À noter que la tablette est également munie d’un lecteur de carte microSD jusqu’à 1 To.

Connectivité 5G pour cette tablette.

Le plus de cette Galaxy Tab S7 FE est sa connectivité. De fait, cette tablette est la première tablette de Samsung à recevoir de la 5G. Pour ce qui est du Wi-Fi en revanche, pas de Wi-Fi 6 ou Wi-Fi 6E, mais du Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac). Pour le Bluetooth, nous avons à faire à du Bluetooth 5.0.

Pour le reste, on trouve un port USB-C, une puce GPS, des haut-parleurs AKG compatibles Dolby Atmos®.

Samsung Galaxy Tab A7 Lite.

Ce modèle est plus petit et est équipé d’un écran 8,7 pouces TFT offrant une résolution 1340 x 800 pixels. Elle est équipée d’un processeur Octa-core 4×2.3GHz + 4×1.8GHz accompagné d’un 3 Go de mémoire et de 32 Go de stockage. Également présent comme sur sa grande sœur, un lecteur de carte microSD

Elle n’est pas en revanche 5G et elle embarque aussi du Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac), ainsi que du Bluetooth 5.0. Niveau connectique, on retrouve un port USB 2.0 et un connecteur jack 3.5mm.