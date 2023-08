XMG PRO 16 Studio, un ordinateur portable certifié NVIDIA GeForce RTX Studio.

Avec son XMG PRO 16 Studio, la marque allemande Schenker Technologies propose un nouveau PC portable orienté calcul 3D et qui est le premier du genre à recevoir la certification « NVIDIA GeForce RTX Studio ».

Arborant une combinaison de performances époustouflantes et d’un design soigné, ce PC portable redéfinit les normes de la créativité.

Des Performances Exceptionnelles pour Libérer la Créativité

Le XMG PRO 16 Studio se distingue par la puissance de ses composants. Équipé d’un processeur Intel de dernière génération Core i9-13900H | 6 cœurs P et 8 cœurs E/20 fils | jusqu’à 5,4 GHz | 24 Mo de cache et de la carte graphique NVIDIA GeForce RTX 4060 | 8 Go GDDR6 | 115 W TGP ou RTX 4070 | 8 Go GDDR6 | 115 W TGP.

Cet ordinateur portable offre une puissance de traitement et des performances graphiques sans précédent. Créez et éditez des contenus en 3D, réalisez des montages vidéo haute résolution et manipulez des fichiers complexes sans le moindre ralentissement.

Un Écran Éblouissant pour Sublimer vos Créations

L’écran du XMG PRO 16 Studio est une toile numérique exceptionnelle. Avec sa résolution élevée de 2 560 × 1 600 px | 240 Hz (ou 60 Hz réglable) et sa couverture de gamme de couleurs étendue, chaque détail de vos créations prend vie. Que vous travailliez sur des illustrations, des vidéos ou des modèles 3D, cet écran haute qualité assure une reproduction précise et fidèle des couleurs, garantissant des résultats professionnels à chaque étape de votre processus créatif.

XMG PRO 16 Studio, Conception et Portabilité au Service des Créateurs

Outre les performances de ce PC portable, le XMG PRO 16 Studio se distingue par son design élégant et sa portabilité. Avec des dimensions bien pensées et un poids optimisé de 2.56Kg, Avec une taille de 358 x 240 x 24,9 mm (L x P x H), il se glisse facilement dans votre sac pour que vous puissiez créer n’importe où, à tout moment. Son design épuré allie esthétique et fonctionnalité, pour un outil qui reflète votre créativité.

Pour en savoir plus sur le XMG PRO 16 Studio et ses caractéristiques, rendez-vous sur la page officielle de XMG PRO. Vous y trouverez des détails complets sur ses spécifications techniques et ses fonctionnalités, ainsi que des options pour l’achat et la personnalisation en fonction de vos besoins.

Prix et Disponibilité.

Bien que la configuration du XMG PRO 16 Studio soit modulable, la configuration de base de cet ordinateur portable est proposée à partir de 1749€.