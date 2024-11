CRKD NEO S Frost Edition : Une manette innovante pour l’écosystème Apple

La CRKD NEO S Frost Edition est une nouvelle manette gaming compatible avec les appareils Apple, lancée en édition limitée pour la période des fêtes. Conçue pour répondre aux besoins des gamers en mobilité comme à domicile, elle combine un design élégant et des fonctionnalités personnalisables, tout en s’intégrant parfaitement à l’écosystème Apple.

CRKD, marque reconnue pour ses accessoires gaming premium comme le Nitro Deck, se distingue par ses produits à la fois performants et adaptés aux collectionneurs. Avec la NEO S Frost Edition, elle poursuit son engagement pour offrir des équipements innovants et fiables.

Design et ergonomie

La Frost Edition adopte un look semi-translucide unique, qui attire l’œil tout en restant fonctionnel. Elle est fournie avec une station de recharge assortie, permettant de ranger et recharger la manette entre deux sessions de jeu. Compacte et facile à transporter, cette manette est idéale pour les joueurs nomades.

A relire : Manette sans fil Xbox – Édition spéciale Gold Shadow, Oui elle en jette !! Microsoft vient de présenter il y a quelques jours sa nouvelle Manette sans fil Xbox – Édition spéciale Gold Shadow. Une manette sans fil avec une finition métallique brillante alliant les couleurs…

Compatibilité Apple et connectivité

La NEO S Frost Edition est conçue pour fonctionner avec les appareils Apple, y compris l’iPhone, l’iPad, le Mac et l’Apple TV. Grâce à sa compatibilité Bluetooth, elle peut être utilisée pour une large variété de jeux, notamment ceux disponibles sur Apple Arcade.

Performances techniques

Cette manette intègre des sticks analogiques à effet Hall, éliminant les problèmes de drift souvent rencontrés sur les manettes traditionnelles. Avec le mode sans zone morte et les gâchettes à sensibilité réglable, elle permet un contrôle précis, quelles que soient les préférences du joueur.

Une personnalisation avancée

La NEO S Frost Edition offre plusieurs options de personnalisation, comme :

Des boutons arrière reprogrammables pour adapter les commandes.

pour adapter les commandes. Des vibrations réglables pour un retour tactile personnalisé.

pour un retour tactile personnalisé. Des embouts de sticks interchangeables pour améliorer le confort et la précision.

Ces fonctionnalités en font une manette polyvalente, adaptée à différents styles de jeu.

Intégration numérique

CRKD met à disposition l’application True Collection System, qui permet aux utilisateurs d’enregistrer leur manette dans une base de données personnelle, ajoutant une valeur unique à l’achat. Grâce à la fonction CRKD CTRL, l’application propose également des options de réglages avancés pour maximiser les performances.

Récapitulatif technique étendu

Design : Semi-translucide givré avec station de recharge assortie.

: Semi-translucide givré avec station de recharge assortie. Compatibilité : iPhone, iPad, Mac, Apple TV.

: iPhone, iPad, Mac, Apple TV. Technologie avancée : Sticks analogiques à effet Hall : Réduction du drift. Mode sans zone morte : Pour une précision accrue. Commandes de mouvement intégrées : Pour une immersion totale. Gâchettes à sensibilité ajustable : Paramétrables selon les préférences.

: Personnalisation : Boutons arrière reprogrammables. Vibrations ajustables. Embouts de sticks interchangeables.

: Connectivité : Compatible Bluetooth et intégrée à l’application True Collection System.

: Compatible Bluetooth et intégrée à l’application True Collection System. Autonomie : Rechargeable via la station incluse.

: Rechargeable via la station incluse. Prix : 59,99 $ / 59,99 € / 69,99 £.

D’autres produits de la marque :

Retrouver tous les articles de Planet Sans fil sur Google News. Vous y trouverez notre actualité, nos tests en un seul clic.