Bond, un tout nouvel anneau pénien sans fil connecté !

Avec Bond, la marque We-Vibe, spécialiste du sextoy et du sextoy connecté propose un nouveau sextoy, mais destiné cette fois aux hommes et qui peut être piloté par leur conjointe.

Le monde du high-tech s’incruste dans tous les niveaux possibles et ça, on le voit chez Planet sans fil depuis désormais une décennie. Effectivement, alors qu’on vous parlait de Wi-Fi et des premiers ordinateurs connectés sans fil, on a vu l’évolution et l’incursion du Wi-Fi, du Bluetooth et de toutes les autres technologies sans fil dans notre quotidien.

À relire également : TEST : OhMiBod BlueMotion, le vibromasseur connecté. OhMiBod BlueMotion est un objet de plaisir connecté, au sens technologique. Il est destiné aux couples qui n’ont pas toujours la chance d’être connectés, au sens physique 🙂 ou qui est à…

Sextoy connecté, une tendance confirmée par Bond.

Il y a encore quelques années parler de sextoy était quelque peu tabou. Désormais, les femmes n’ont plus peur de dire ouvertement qu’elles en ont un et qu’elle joue avec seul ou avec leur conjoint. En outre, désormais le sextoy pour stimuler le désir chez l’homme est lui aussi présent sur le marché.

C’est dans cette tendance que vient s’installer Bond. Cet anneau vibrant connecté a été conçu pour être porté de manière discrète à l’extérieur de la maison, pour des moments intimes et excitants au-delà de la chambre à coucher.

« C’est le premier anneau pénien au monde qui s’ouvre afin de pouvoir être mis plus aisément, qui est réglable à la taille du pénis et qui se contrôle à distance grâce à une appli mobile »

Confirme la marque

Un anneau pénien connecté ou piloté via une télécommande.

Si le Bond peut être piloté à distance depuis un smartphone au travers d’une connexion Wi-Fi, l’entreprise We-Vibe propose également une télécommande qui permet d’interagir quand les deux partenaires sont ensemble.

Conçu en silicone ultra doux, il est waterproof IPX7. Le Bond propose dix niveaux d’intensité et dix modes de vibration. Tout bien évidemment contrôlable via l’application We-Connect ou via la télécommande. Le Bond possède une autonomie de 2 heures.

Ce nouveau venu vient ainsi étoffer la gamme que propose déjà la société We-Vibe. Effectivement, dans la même catégorie, la marque propose déjà un anneau connecté avec son We-Vibe Verge.

Prix et Disponibilité.

La sortie de l’anneau pelvien Bond de We-Vibe est disponible dès aujourd’hui. Son prix est de 129 €.