Matter, la nouvelle norme pour l’IoT ?

Avec Matter, une nouvelle époque voit le jour pour la Zigbee Alliance qui devient désormais la Connectivity Standards Alliance (CSA). En effet, afin de proposer plus de standardisation, l’alliance et ses membres ont décidé de se réinventer.

Ça bouge dans le monde de la domotique, cette semaine la Zigbee Alliance vient de changer de nom pour devenir la Connectivity Standards Alliance (CSA). Outre ce changement de nom, le groupe de travail se réorganise pour associer la technologie Zigbee et Home over IP (CHIP) pour former une meilleure symbiose pour les objets connectés dédiés à la domotique.

Une volonté aussi de donner au consommateur plus de sécurité sur les objets connectés en matière d’interopérabilité.

Ce mécanisme est en quelque sorte similaire à la WiFi Alliance qui au travers de sa certification garantit aux consommateurs qu’un produit certifié Wi-Fi est compatible avec tous les autres produits Wi-Fi certifiés.

Matter, plus d’harmonie et de simplicité.

Ainsi, la Connectivity Standards Alliance (CSA) dévoile « Matter », une nouvelle norme dotée au passage d’un logo et qui aura un objectif principal. Simplifier la compatibilité et harmoniser l’IoT. De la sorte, un objet connecté estampillé du logo Matter assurera une garantie de compatibilité avec un autre objet connecté estampillé du même logo.

« Making the IoT more accessible, secure and usable »

Tel est le slogan qu’arbore fièrement la Connectivity Standards Alliance (CSA) sur la nouvelle page de son site.

Avec ce nouveau mécanisme mis en place, les membres de la Connectivity Standards Alliance (CSA) souhaite :

Développer et motiver auprès du grand public la mise en place de l’IoT.

Apporter une croissance pour les membres de la Connectivity Standards Alliance (CSA).

D’ici quelques mois, plusieurs partenaires vont mettre à jour leurs produits connectés et les rendre compatibles avec Matter. Des partenaires qui sont déjà bien présents dans le domaine de l’IoT comme Tuya, Signify (Philips Hue), SmartThings (Samsung), Amazon mais aussi Somfy, Legrand ou encore Schneider Electric.