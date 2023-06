dinMagic 2 LAN DINrail Starter Kit : le CPL directement dans votre coffret électrique.

Avec son dinMagic 2 LAN DINrail Starter Kit, le constructeur allemand Devolo propose une solution simple et facile à mettre en place pour installer du CPL à travers vos murs.

Devolo acteur majeur dans le CPL depuis des décennies annonce une nouvelle solution pour déployer du CPL dans une habitation en toute simplicité avec ce nouvel équipement qui vient se fixer directement à la source électrique de votre maison à savoir votre coffret électrique.

dinMagic 2 LAN DINrail Starter Kit, une connectivité puissante de l’armoire électrique à chaque pièce.

Les experts en réseau et en courant porteur (CPL) de Devolo ont conçu le module dinMagic 2 LAN DINrail pour maximiser les performances du WiFi à domicile. Ainsi, ce module qui doit être installé par un électricien agréé sur le rail DIN de votre boîtier de distribution, là où se trouve généralement votre connexion Internet principale, sera à même de fournir du réseau dans toute la maison au travers de vos câbles électriques.

Il est ensuite connecté à votre box Internet via un câble réseau et relié aux trois phases de votre réseau électrique. Ainsi, il offre une bande passante supérieure aux adaptateurs CPL traditionnels et distribue le signal à chaque prise de votre maison.

Pour étendre votre connectivité WiFi, il vous suffit de brancher l’adaptateur dinMagic 2 WiFi 6 dans n’importe quelle pièce où vous avez besoin d’un accès rapide à Internet. Avec ses deux ports Ethernet Gigabit et la technologie WiFi 6, cet adaptateur quant à lui se branche simplement sur une prise de courant, tout en vous laissant la possibilité de connecter d’autres appareils. Vous pouvez ainsi profiter d’une connexion haut débit dans toutes les pièces de votre maison.

A relire : Test : Devolo WiFi 6 Repeater 3000. Devolo WiFi 6 Repeater 3000. De plus en plus d’appareils présents dans nos foyers dépendent d’une connexion Internet stable et rapide, pour du télétravail ou pour des activités de divertissement comme le…

Une portée exceptionnelle

Avec cette nouvelle solution CPL de Devolo couplée à des modules CPL/Wi-Fi de la marque, Devolo annonce pouvoir offrir une portée maximale de 500 mètres, grâce à des technologies exclusives intégrées dans ses adaptateurs.

Ainsi, les adaptateurs de la gamme dinMagic 2 utilisent la technologie CPL la plus récente pour transmettre les données, ce qui garantit une portée étendue, une stabilité accrue et une vitesse de transmission optimale.

Une solution flexible pour tous les types de réseaux

L’installation du kit dinMagic 2 LAN DINrail nécessite l’intervention d’un électricien agréé pour le positionner sur le rail DIN de votre boîtier de distribution. À moins que vous ne soyez assez « bricoleur » ou « habile de vos mains ». Les autres adaptateurs CPL “standard” peuvent quant à eux être facilement installés par vous-même en les branchant sur une prise disponible et en appuyant sur un simple bouton. Vous pouvez également étendre votre réseau CPL Devolo jusqu’à huit adaptateurs, de manière simple et flexible, pour créer un accès Internet haut débit dans chaque pièce et à chaque étage de votre maison.

Prix et Disponibilité.

Le kit de démarrage dinMagic 2 LAN DINrail est proposé avec un adaptateur dinMagic 2 WiFi 6 au prix conseillé de 369,90 €. Tous les adaptateurs CPL bénéficient d’une garantie fabricant de trois ans.