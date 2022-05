 Bon plan du dimanche : 194€ pour l’Aspirateur robot laveur connecté HOOVER H-G0300 HYDRO.

Descriptif complémentaire

H GO300 HYDRO : LE ROBOT INTELLIGENT QUI ASPIRE ET LAVE L’aspirateur robot HGO300 Hydro sera un allié du quotidien qui vous facilitera la vie puisqu’il nettoie et lave simultanément et sans surveillance. Son système de navigation gyroscopique avancée garantit une couverture complète ainsi qu’un nettoyage plus rapide et plus précis. Sa grande autonomie lui permettra de récupérer tout votre intérieur.