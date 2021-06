Prime Day : Sony WH-1000XM3 à 219€.

Que dire de plus sur cette offre ? Tout est dit dans le titre ! Un prix canon pour un casque qui l’est tout autant. Certes, le modèle WH-1000XM4 est sorti il y a peu de temps et nous l’avons testé. Mai pour le prix, on aurait tort de se priver.

On vous propose :

Promo Sony WH-1000XM3 Casque sans fil Bluetooth à réduction de bruit (batterie 30h, capteur tactile, application Headphones Connect, fonction de charge rapide, Amazon Alexa, sans fil) Noir Suppression active du bruit: optimisation de la minimisation du bruit basée sur les modèles de mouvement et adaptation à la pression atmosphérique

Mode Attention rapide: percevez votre environnement à la vitesse de l'éclair en posant intuitivement vos mains et en contrôlant les gestes via l'oreillette pour faire fonctionner le casque

Compatible avec Amazon Alexa. Ajustement parfait dans la conception autour de l'oreille. Avec Bluetooth 4.2 et connexion par simple contact via NFC pour écouter de la musique sans fil

Paramètres de son optimisables avec l'application Headphones Connect

Longue durée de vie de la batterie: jusqu'à 30 heures selon le mode utilisé. Charge rapide: chargez pendant 10 minutes pour 5 heures de musique. Réponse en fréquence: 4 Hz - 40 000 Hz

Caractéristiques techniques :

