Black Friday 2021 : L’aspirateur robot IROBOT Roomba 976 à 359€ (-28%).

L’aspirateur robot IROBOT Roomba 976 est l’un des appareils qui vous apporteront le plus de confort et de tranquillité d’esprit.En plus en ce lundi à l’occasion des « jours magiques b », boulanger nous le propose à 259€.

LIEN D’ACHAT : Aspirateur robot IROBOT Roomba 976.

Caractéristiques techniques :