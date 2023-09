Dearbuds PE de LinkFace : le déshumidificateur d’oreille pour animaux

LinkFace, une entreprise innovante dans le domaine des produits de soin pour animaux dévoile Dearbuds PE. Cette jeune marque propose une gamme diversifiée de produits high-tech. À l’occasion du salon IFA 2023, la marque étoffe son catalogue avec un nouveau produit destiné à révolutionner les soins auriculaires de nos compagnons à quatre pattes.

À l’occasion du salon IFA 2023, nous avons pu croiser différentes entreprises présentes et qui exposaient leurs produits fraichement sortis. C’est le cas pour LinkFace qui nous propose un appareil qui a pour objectif de éprendre soin » de notre animal de compagnie.

Une innovation dans le domaine des soins pour animaux domestiques: Dearbuds PE

Avec le Dearbuds PE, la gamme du constructeur s’agrandit. Cet appareil utilise une technologie avancée pour déshumidifier les oreilles des animaux, réduisant ainsi les risques d’infections et autres complications liées à l’humidité.

Avec cet appareil high-tech, la marque entend anticiper tout souci de santé facilement pour les propriétaires de chiens et de chats. Et ce afin, d’éviter le passage un peu tard chez le vétérinaire.

Les caractéristiques clés de Dearbuds PE

L’appareil exploite une technologie propriétaire qui a se veut une solution de déshumidification efficace et sûre pour votre animal de compagnie. De fait, le dispositif est utilisé sur l’oreille de l’animal et mesure le taux d’humidité de son oreille. Si le dispositif est doté d’un affichage, il est également possible de le synchroniser via Bluetooth avec votre smartphone et une application dédiés.

L’application dédiée baptisée DearBuds Connect affichera toutes les informations à savoir pour que les oreilles de votre animal de compagnie soient en bonne santé.

Pour les animaux, mais aussi pour la maison ?

DearBuds PE est extrêmement polyvalent dans la mesure où vous pouvez également utiliser sa fonction pour mesurer l’humidité à la maison. Lorsque vous avez fini de déshumidifier les oreilles de vos animaux, utilisez l’appareil comme moniteur domestique en temps réel et contrôlez l’humidité à votre guise !

Un socle de chargement sera fourni avec l’appareil dans le cadre de la récompense de base, qui affichera la température et l’humidité de la maison une fois insérée.

Prix et Disponibilité.

Le Dearbuds PE, sera disponible au prix de 134$.