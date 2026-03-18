Acer Predator Helios Neo (2026) : des PC portables gaming avec RTX 5080 et Intel Core Ultra 200HX pour rivaliser avec les tours

Acer met à jour sa gamme Predator Helios Neo avec une nouvelle génération de PC portables gaming conçus pour offrir des performances proches d’un ordinateur de bureau. Au programme : processeurs Intel Core Ultra 200HX Plus, GPU NVIDIA RTX 5080 Laptop et écrans OLED 240 Hz. Trois modèles sont annoncés, du plus fin au plus immersif.

La marque taïwanaise accélère ainsi son positionnement sur le segment des laptops gaming premium, en misant à la fois sur la puissance brute, l’intelligence artificielle et des formats variés adaptés aux différents usages.

Acer poursuit ici sa stratégie d’innovation en étoffant son catalogue gaming. Le constructeur renforce sa gamme Predator avec des machines plus performantes et mieux adaptées aux attentes actuelles, notamment en matière d’IA embarquée et d’affichage haute fréquence.

Une nouvelle génération portée par Intel Core Ultra 200HX

Les nouveaux Predator Helios Neo reposent sur les processeurs Intel Core Ultra série 200HX Plus, conçus pour les ordinateurs portables hautes performances.

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Ces puces introduisent une architecture hybride optimisée, combinant cœurs haute performance et cœurs efficients, ainsi qu’un NPU dédié aux tâches d’intelligence artificielle.

Dans les faits, Acer promet :

des gains de performance significatifs en jeu

une meilleure gestion multitâche

une réactivité accrue dans les applications lourdes

Ces processeurs visent clairement à rapprocher les performances d’un laptop de celles d’un PC fixe, notamment pour les jeux AAA et la création de contenu.

RTX 5080 Laptop : l’architecture Blackwell entre en jeu

Autre évolution majeure : l’intégration des GPU NVIDIA GeForce RTX 5080 Laptop, basés sur l’architecture Blackwell.

Ces cartes graphiques embarquent :

une puissance d’IA renforcée

le support de DLSS 4.5

une génération d’images plus rapide

Le DLSS de nouvelle génération permet d’augmenter significativement le nombre d’images par seconde tout en maintenant une qualité visuelle élevée.

Résultat : des jeux plus fluides, même en haute résolution, et une meilleure exploitation des écrans 240 Hz intégrés aux machines.

Predator Helios Neo 16S AI : finesse et mobilité

Le Predator Helios Neo 16S AI se distingue par son format particulièrement fin, avec moins de 18,9 mm d’épaisseur.

Il s’adresse aux joueurs recherchant un compromis entre performance et portabilité.

Caractéristiques principales :

écran OLED WQXGA

taux de rafraîchissement 240 Hz

temps de réponse 1 ms

couverture 100 % DCI-P3

Ce modèle intègre également un système de refroidissement avancé avec ventilateur AeroBlade 3D de 5e génération et métal liquide.

Predator Helios Neo 16 AI : équilibre entre puissance et connectivité

Le Predator Helios Neo 16 AI adopte un format plus classique, mais mise sur un équilibre entre performances et connectivité.

On retrouve :

écran OLED HDR 240 Hz

processeur Intel Core Ultra 9 290HX Plus

RTX 5080 Laptop

Côté connectique, Acer intègre :

Intel Killer Ethernet E3100

Thunderbolt 4

Ces éléments permettent une connexion stable pour le gaming en ligne et des transferts rapides pour les créateurs.

Predator Helios Neo 18 AI : immersion maximale sur grand écran

Avec son écran 18 pouces, le Predator Helios Neo 18 AI vise clairement une utilisation sédentaire.

Il propose :

dalle WQXGA 240 Hz

technologie ACR (Ambient Contrast Ratio)

couverture DCI-P3 à 100 %

Le film ACR réduit les reflets et améliore le contraste, un point clé pour jouer dans des environnements lumineux.

Ce modèle se rapproche le plus d’un PC de bureau en termes d’expérience.

Refroidissement avancé et performances stables

Pour maintenir des performances élevées, Acer mise sur un système thermique avancé :

ventilateurs AeroBlade 3D de 5e génération

pâte thermique en métal liquide

caloducs optimisés

Cette configuration permet de limiter le throttling thermique et de maintenir des fréquences élevées sur de longues sessions de jeu.

Intelligence artificielle et fonctionnalités gaming

Les Predator Helios Neo intègrent plusieurs fonctionnalités basées sur l’IA :

PredatorSense pour ajuster performances et ventilation

Acer PurifiedVoice pour réduire les bruits

Acer PurifiedView pour améliorer la webcam

Acer Intelligence Space

Parmi les nouveautés :

Game Assistant pour améliorer la visée en FPS

ProCam pour capturer automatiquement les moments clés

Ces outils visent à améliorer à la fois le confort de jeu et la création de contenu.

Ce qu’il faut retenir

La nouvelle gamme Predator Helios Neo marque une montée en puissance notable chez Acer.

Avec les processeurs Intel Core Ultra 200HX et les GPU RTX 5080, ces machines visent clairement les performances d’un PC fixe.

Les écrans OLED 240 Hz renforcent l’expérience visuelle.

L’intégration de l’IA ajoute des fonctionnalités pratiques pour le gaming et le streaming.

Trois formats permettent de couvrir différents usages, de la mobilité à l’immersion totale.

Positionnement sur le marché

Les Predator Helios Neo se positionnent sur le segment des PC portables gaming haut de gamme.

Ils viennent concurrencer :

ASUS ROG Strix

MSI Raider

Lenovo Legion Pro

Le public cible :

joueurs exigeants

créateurs de contenu

utilisateurs recherchant un PC portable puissant

Avec cette génération, Acer cherche à réduire l’écart entre laptop et desktop.

FAQ : Predator Helios Neo

Quelle est la carte graphique des Predator Helios Neo 2026 ?

Ils peuvent intégrer jusqu’à une NVIDIA GeForce RTX 5080 Laptop basée sur l’architecture Blackwell.

Quelle est la date de sortie ?

Les modèles seront disponibles en Europe à partir de juin 2026.

Les écrans sont-ils adaptés au gaming compétitif ?

Oui, avec un taux de rafraîchissement de 240 Hz et un temps de réponse de 1 ms.

Quelle est la différence entre les modèles ?

Le 16S privilégie la finesse, le 16 l’équilibre, et le 18 l’immersion.

Ces PC remplacent-ils un PC fixe ?

Ils s’en rapprochent fortement en termes de performances, notamment pour le gaming et la création.

Récapitulatif technique

Processeur : Intel Core Ultra 200HX Plus

GPU : NVIDIA GeForce RTX 5080 Laptop

Écran : OLED / WQXGA / 240 Hz

Temps de réponse : 1 ms

Batterie : non précisée

Refroidissement : AeroBlade 3D + métal liquide

Connectivité : Thunderbolt 4, Ethernet Killer

IA : PredatorSense, PurifiedVoice, Intelligence Space

En résumé

Les Predator Helios Neo 2026 misent sur une puissance proche d’un PC fixe grâce aux puces Intel Core Ultra 200HX et aux GPU RTX 5080.

Ils se distinguent aussi par leurs écrans OLED 240 Hz et leurs fonctions d’IA.

Trois formats permettent de répondre à différents usages gaming.

Une évolution majeure pour la gamme Predator.

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