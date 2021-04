Nouvelle SEAT Arona 2021, plus connectée que jamais.

Avec sa Nouvelle SEAT Arona, le constructeur espagnol qui fait partie du groupe allemand Volkswagen apporte un nouveau gout de fraicheur à son modèle avec en prime encore plus de connectivité. Un bonheur pour tous les aficionados de technologie comme nous ?

Alors, oui, ça y est, nous sommes bien entrés dans une ère automobile connectée. Il n’aura pas fallu 15 ans pour que nos voitures passent d’un « bête » autoradio à une solution d’info divertissement intégrant le Bluetooth et offrant de la connectivité avec son smartphone. Il faut dire que depuis plusieurs années maintenant, se faire prendre par la police avec le téléphone à la main tout en conduisant peut couter cher.

En effet, depuis quelques années, la marque espagnole qui appartient au groupe Volkswagen n’a de cesse de s’orienter de s’intéresser aux nouvelles technologies et aux voitures connectées.

De fait, voilà plusieurs années maintenant que la marque expose fièrement sa volonté dans le domaine. La ville travaille d’ailleurs en étroite collaboration avec la ville de Barcelone pour tester et proposer des solutions dans le domaine de l’automobile. Et notamment en matière de véhicule connecté et autonome.

Nouvelle SEAT Arona, connectivité plus élevée avec l’adoption de SEAT CONNECT.

Alors, oui SEAT s’engouffre à grands pas dans le segment de la connectivité, de la voiture connectée. Il y a déjà deux ans que la maque nous annonçait sa vision des véhicules connectés lors du MWC de Barcelone.

Relire : Seat présentera sa vision des véhicules connectés lors du MWC de Barcelone.

Cette nouvelle SEAT Arona n’échappe pas à la règle et hérite désormais du tout dernier système d’info divertissement de la marque, le SEAT CONNECT. Outre la connectivité avec votre smartphone en Bluetooth pour prendre et émettre les appels, le système propose d’autres fonctions.

Parmi ces autres fonctions, on note le support et l’accès sans fil à CarPlay et Android Auto. Plus besoin donc de brancher le câble à votre smartphone. Il vous suffira d’associer une seule fois votre smartphone à votre SEAT Arona pour pouvoir profiter des applications préférées de votre smartphone sur l’écran de la voiture.

Outre cette particularité, le SUV de la marque propose également son assistant ou si vous préférez sa reconnaissance vocale « Hola Hola ».

Un peu d’informations automobiles tout de même.

Alors, oui, chez Planet sans fil on est avant tout passionné de technologie sans fil. Mais bon, un peu d’informations automobiles ça ne fait pas de mal non plus. Ainsi, sachez que ce nouveau SEAT Arona fait partie de la gamme des SUV. Pour ce qui est de la partie moteur, SEAT annonce pas moins de cinq types de moteurs différents. Ceux-ci offrant une puissance allant entre 90 et 150 chevaux.

Des moteurs disponibles en version essence (TSI) et au gaz naturel comprimé (TGI). Le nouvel Arona ajoute de nouveaux systèmes d’aide à la conduite, comme le Travel Assist, et met à jour des systèmes tels que le Side Assist.

Prix et disponibilité.

La nouvelle Seat Arona entrera en production au troisième trimestre de l’année.