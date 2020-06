La nouvelle Opel MOKKA-E, un condensé de connectivité.

Opel avait annoncé la sortie de son tout nouveau petit SUV, le MOKKA-E. Une voiture qui n’a plus rien à voir avec l’ancien modèle. Design plus futuriste et dans l’ère du temps, et 100% électrique. Une voiture qui apporte aussi son lot en matière de connectivité sans fil.

Opel joue la carte de la modernité avec son petit SUV de deuxième génération. Une seconde génération qui passe au tout électrique. Un pari de la marque qui on vous le rappelle fait désormais partie du groupe PSA.

Alors, oui c’est clair, chez Planet Sans fil on n’est pas des spécialistes automobiles comme Jean-Pierre Gagick ou Anthony Beltoise (ou Anto comme le nomme JP). Donc on va surtout parler de cette nouvelle Opel MOKKA-E pour ses caractéristiques high-tech et sans fil. Car en effet, de la technologie cette nouvelle Opel MOKKA-E, elle en a à revendre.

Sans fil et connectivité !

Le moins que l’on puisse dire, c’est qu’Opel et cette nouvelle Opel MOKKA-E se sont investis sur les nouvelles technologies. Au point que le constructeur met en avant une section complète sur le sujet pour ce modèle.

Ainsi, on trouve tout d’abord, la fonction « Wireless Charging » . Vous l’aurez compris, désormais il est possible de charger votre téléphone en le déposant sur la console centrale. Évidemment, il faudra que votre téléphone soit Qi pour que cela fonctionne.

De plus, Opel a équipé sa « plaque de charge » par des dispositifs de sécurité intégrés à détection de mouvement rapide empêchent la surcharge des batteries de votre appareil lors de la conduite sur des surfaces accidentées.

Ensuite, sachez que le véhicule est compatible avec Apple CarPlayTM et Android AutoTM, et qu’il est équipé d’un assistant intelligent. Enfin, le véhicule est doté de Bluetooth et permet en natif un streaming Bluetooth®.

Un écran 7 pouces ou 10 pouces pour le tableau de bord.

Alors, au choix du client selon les options qu’il choisira, il pourra choisir entre un écran de 10 pouces (Multimedia Navi Pro) ou un écran de 7 pouces (Multimedia Navi). Un écran qui propose l’accès aux différents services connectés d’OpelConnect.