Sony XH95, nouvelle série de TV chez Sony.

Le constructeur nippon annonce l’arrivée sur le marché de nouveaux téléviseurs de salon qui pourront en cette période de confinement nous offrir la possibilité de regarder des films en 4K HDR.

Sony a toujours été une marque forte dans le segment des téléviseurs de salon. De l’époque du téléviseur cathodique avec ses fameux « Black Trinitron » à de nos jours avec les écrans plats.

Avec cette période de confinement, nous sommes en grande partie cloitrés chez nous. Certains ont la chance de travailler dans leur jardin. D’autres de chipoter dans leur garage. Mais quand le soir arrive, tout le monde se retrouve devant l’écran TV du salon.

Sony XH95, 5 tailles d’écran pour satisfaire tout le monde.

Effectivement, avec cette nouvelle gamme Sony XH95, le constructeur propose un téléviseur LCD haut de gamme. Une série équipée d’une dalle LED 4K HDR Full Array XH95 qui se décline en 5 versions. De fait, dans cette gamme on trouve des écrans de 49 pouces, 55 pouces, 65 pouces, 75 pouces et 85 pouces.

Tous les modèles sont dotés du processeur X1 Ultimate de Sony. Un processeur qui aux dires de la marque détecte et analyse jusqu’à 100 objets différents. Et celà, pour en optimiser les détails, la couleur et contraste avant de recréer l’image complète.

Cette série Sony XH95 est également munie de fonction Acoustic Multi Audio qui crée l’illusion d’un son provenant directement de l’écran. Une impression rendue possible par la présence de haut-parleurs à la fois sur le haut et le bas du téléviseur.

Sony annonce aussi la présence de la technologie Ambient Optimization.

« Il s’agit d’une nouvelle technologie d’optimisation de la qualité de l’image et du son dans son environnement. Celle-ci ajuste automatiquement la luminosité de l’image en fonction de la lumière ambiante. Et ce, pour offrir le meilleur spectacle possible, en augmentant la luminosité dans les pièces lumineuses. Et en la réduisant dans les pièces sombres. Elle détecte même les objets présents dans la pièce, tels que les rideaux et les meubles susceptibles d’absorber ou de réfléchir le son, en réglant précisément l’acoustique pour préserver l’harmonie sonore ».

Sony XH95, des téléviseurs connectés, multimédia et compatible assistant connecté.

En effet, ces nouveaux écrans sont équipés d’Android TV avec l’assistant Google, de Google Play Store et de Chromecast. Des milliers d’applications sont disponibles pour personnaliser son téléviseur : Netflix, Disney+… Par ailleurs, la fonction « Netflix Calibrated Mode » permet de reproduire une qualité d’image proche de celle souhaitée par le réalisateur de votre série préférée lorsque l’on regarde des contenus Netflix.

Enfin, les utilisateurs Apple ne sont pas oubliés avec la compatibilité avec ’Apple AirPlay 2. Donc, ceux-ci peuvent diffuser des films, de la musique, des jeux et des photos sur leur télévision directement depuis leur iPhone, iPad ou Mac.