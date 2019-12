Le Pavé prend des couleurs !

La jeune startup française « The concrete Family » qui propose une enceinte audio sans fil en forme de pavé de rue s’associe avec l’artiste ​ Keny Kayne ​et propose une version graphée riche en couleur de cette enceinte audio sans fil un peu brute.

Alors avant tout petit rappel historique sur ce qu’est « Le Pavé », il s’agit d’un bloc de béton qui a été creusé et sur lequel est venu se greffer un haut-parleur audio. Pour la startup française « The concrete Family » qui a eu cette idée de revisiter un pavé parisien, la réflexion est totale.

En effet, outre le design et l’aspect insolite du produit, celui-ci a pour fonction d’exploiter le béton pour offrir un rendu sonore plus « urbain » selon les concepteurs.

Le Pavé, une enceinte pas comme les autres.

Alors, l‘enceinte audio délivre en outre une puissance de 20 Watts RMS. Le Pavé intègre un tag NFC dans le béton pour une connexion via Bluetooth 4.2. Il est également possible de l’associer à une source audio filaire via un port jack 3.5.

Cette nouvelle édition proposée par la société n’apporte rien de neuf d’un point de vue technique. Ce qui est dommage, on aurait pu apprécier l’intégration du Bluetooth 5.0 ou du Wi-Fi pour une solution multiroom.

Ici, la coopération est essentiellement destinée au design comme pour donner un peu plus de légèreté au produit. Avec des couleurs plus marquantes et qui tape à l’œil. La création artistique de Keny transcende l’objet et ​le Graff fait basculer l’enceinte de l’objet industriel à l’œuvre d’art​.