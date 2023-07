JLAB EpicWireless Keyboard : Une expérience de frappe sans fil exceptionnelle

Avec son clavier JLAB EpicWireless Keyboard, JLAB entend proposer un accessoire innovant qui offre une expérience de frappe sans fil exceptionnelle pour les utilisateurs de tous niveaux, que ce soit pour le travail, les jeux, ou la navigation quotidienne sur l’ordinateur.

Si vous pensez qu’un clavier reste un clavier, et qu’il n’y a pas grande chose à inventer et que tous les claviers sont identiques, alors vous allez être surpris. JLAB société américaine qui propose des périphériques informatiques propose un clavier sans fil à plusieurs fonctions.

JLAB EpicWireless Keyboard, un seul clavier pour tout.

Doté d’une conception ergonomique, de fonctionnalités pratiques et d’une connectivité fiable, ce clavier promet d’améliorer considérablement l’efficacité et le confort de frappe. Ainsi, la marque a travaillé sur le positionnement des touches qui sont soigneusement disposées pour offrir une expérience de frappe confortable et silencieuse. La course des touches est optimisée pour réduire la fatigue des doigts, ce qui permet aux utilisateurs de taper pendant de longues heures sans ressentir d’inconfort.

Design sympa.

Le clavier LAB EpicWireless Keyboard se distingue par sa conception moderne et épurée. Fabriqué à partir de matériaux de haute qualité, il présente une finition solide qui résiste à l’usure quotidienne. Avec ses dimensions compactes, il s’intègre parfaitement à n’importe quel environnement de travail, que ce soit à la maison ou au bureau.

Connectivité sans fil fiable et connectivité multiple.

Le clavier JLAB EpicWireless Keyboard se connecte sans fil à votre ordinateur grâce à la technologie Bluetooth. Cela élimine le besoin de câbles encombrants, offrant ainsi une liberté de mouvement totale.

Grâce à la présence du Bluetooth, le clavier est compatible avec une large gamme d’appareils, notamment les ordinateurs de bureau, les ordinateurs portables, les tablettes et même les smartphones. En outre, grâce à cette polyvalence, il est possible aux utilisateurs de basculer facilement entre différents appareils sans avoir à reconnecter le clavier à chaque fois. Le clavier supporte en effet jusqu’à trois appareils connectés simultanément.

À noter qu’il est également possible de connecter le clavier en sans fil via du RF 2.4Ghz via un dongle USB. De même il est possible de le connecter en filaire à un port USB sur un ordinateur.

Touches de raccourci et fonctionnalités avancées

Le clavier JLAB EpicWireless Keyboard est livré avec un ensemble de touches de raccourci pratiques qui améliorent encore l’expérience utilisateur. Ces touches dédiées permettent un accès rapide à certaines fonctions essentielles telles que le contrôle du volume, la luminosité de l’écran, les applications fréquemment utilisées et bien plus encore.

De plus, le clavier prend en charge plusieurs langues et dispositions de clavier, ce qui le rend polyvalent pour les utilisateurs multilingues ou travaillant dans des environnements internationaux.

Prix et Disponibilité.

Le clavier JLAB EpicWireless Keyboard est actuellement disponible depuis le site de la marque au prix de $69.00.