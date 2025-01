Artist Pro 22 (Gen 2) : Une nouvelle référence pour les illustrateurs par XPPEN

Avec le lancement de l’Artist Pro 22 (Gen 2) au CES 2025, XPPEN continue de s’imposer comme un acteur clé dans le domaine des écrans interactifs pour créateurs. Ce modèle de deuxième génération associe innovation technologique et design intuitif, promettant de répondre aux attentes des professionnels du graphisme et des amateurs passionnés.

XPPEN, réputée pour ses tablettes graphiques performantes et abordables, étoffe son catalogue avec ce nouvel écran interactif. Depuis plusieurs années, la marque s’efforce de démocratiser les outils de création numérique, offrant des produits adaptés aux besoins variés des artistes et designers.

Avec l’Artist Pro 22 (Gen 2), présenté lors du prestigieux CES 2025, XPPEN confirme sa volonté de repousser les limites technologiques tout en maintenant une expérience utilisateur optimale.

Un écran 2.5K pour des détails saisissants

Le principal atout de l’Artist Pro 22 (Gen 2) réside dans son écran haute résolution. Avec un affichage 2.5K (2560 x 1440 pixels) sur une surface de 22 pouces, il garantit une clarté exceptionnelle et des couleurs éclatantes. Ce niveau de précision est particulièrement recherché par les artistes qui travaillent sur des projets nécessitant un haut niveau de détail, comme les illustrations complexes ou les animations 2D.

De plus, la technologie d’écran laminé réduit la parallaxe, améliorant la précision du dessin et assurant une meilleure immersion. Cette caractéristique permet de rapprocher encore davantage le ressenti de l’utilisateur de celui du dessin sur papier.

Des performances adaptées aux professionnels

Le nouvel écran interactif intègre une couverture colorimétrique Adobe RGB de 88 %, ce qui assure une reproduction fidèle des couleurs. Que ce soit pour le graphisme, la retouche photo ou la création de contenu vidéo, les artistes bénéficieront d’un rendu naturel et nuancé. En outre, l’Artist Pro 22 (Gen 2) est équipé d’une surface anti-reflet, garantissant une utilisation agréable même dans des environnements lumineux. Ce détail ergonomique, souvent négligé, améliore grandement le confort pour les sessions de création prolongées.

Un stylet avancé pour une précision accrue

L’Artist Pro 22 (Gen 2) est livré avec le X3 Smart Chip Stylus, une nouvelle génération de stylet qui promet une fluidité et une réactivité exemplaires. Avec une sensibilité à la pression atteignant 8192 niveaux et une inclinaison prise en charge, ce stylet reproduit fidèlement les variations d’intensité et d’angles, à l’image d’un outil traditionnel. La technologie X3 Smart Chip offre également une durabilité améliorée et une réponse plus rapide, rendant chaque mouvement précis et naturel. Pour les artistes numériques, ce niveau de performance est un véritable avantage lors de la création de détails complexes.

Une connectivité pensée pour la simplicité

XPPEN facilite l’intégration de l’Artist Pro 22 (Gen 2) dans n’importe quel environnement de travail. Grâce à sa connectivité universelle via USB-C, il est compatible avec les systèmes Windows et Mac, ainsi que certains appareils Android. L’installation est rapide et intuitive, permettant aux utilisateurs de se concentrer sur leur créativité sans perte de temps. Le design inclut également un support réglable, offrant un confort maximal quelle que soit la posture de travail. Cette flexibilité ergonomique est essentielle pour éviter la fatigue lors de longues sessions.

Un outil accessible pour les créateurs exigeants

En dépit de ses performances haut de gamme, l’Artist Pro 22 (Gen 2) reste compétitif en termes de prix. Ce positionnement en fait une solution idéale pour les artistes à la recherche d’un outil puissant sans se ruiner. Avec ce modèle, XPPEN parvient à équilibrer qualité et accessibilité, consolidant ainsi sa place parmi les leaders du marché des outils de création numérique.

Récapitulatif technique

Écran : 22 pouces, résolution 2.5K (2560 x 1440 pixels)

: 22 pouces, résolution 2.5K (2560 x 1440 pixels) Technologie d’écran : Laminé, surface anti-reflet

: Laminé, surface anti-reflet Couverture colorimétrique : 88 % Adobe RGB

: 88 % Adobe RGB Stylet : X3 Smart Chip Stylus, 8192 niveaux de pression, inclinaison prise en charge

: X3 Smart Chip Stylus, 8192 niveaux de pression, inclinaison prise en charge Connectivité : USB-C, compatible Windows, Mac et Android

: USB-C, compatible Windows, Mac et Android Support : Réglable, ergonomique

: Réglable, ergonomique Présentation officielle : CES 2025

