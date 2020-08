Test : Devolo Magic 2 Wifi.

Dans ce test nous allons découvrir le kit CPL/WIFI Devolo Magic 2. Il s’agit d’un kit qui permet d’étendre la couverture Wifi dans son domicile à moindre coût et sans passer des heures et des heures à configurer différents points accès. Devolo nous propose un kit avec un répéteur Wifi basé sur le réseau CPL. La marque propose différentes variantes en fonction des besoins et de la configuration du bâtiment, bureau, maison etc …



Préambule.

Devolo magic est basé sur la technologie G.hn permettant d’atteindre des début assez élevés (2400 Mbs annoncés). Bien que ce débit semble élevé il reste néanmoins théorique. A part le début Devolo mise sur des répéteurs puissants et robustes et surtout, faciles à configurer.

Présentation – Description.

Caractéristiques techniques du constructeur:

Débit : 2.4 Gbs

Norme Wifi : G.hn

Nombre de ports ethernet : 2

17cm x 8 cm

Contenu de la boîte:

La boîte contient les éléments suivants :

1 prise CPL LAN

2 prises CPL WIFI

1 câble ethernet

Manuel d’installation