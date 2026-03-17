EcoFlow DELTA 3 Classic : une station d’énergie portable de 1 kWh avec recharge à 80 % en 45 minutes.

EcoFlow dévoile la EcoFlow DELTA 3 Classic, une nouvelle station d’énergie portable de 1 kWh conçue pour offrir des performances élevées dans un format plus simple et plus accessible. Le modèle propose une puissance de 1800 W, une recharge rapide capable d’atteindre 80 % en 45 minutes et plusieurs modes de recharge, dont le solaire et la voiture.

Avec ce lancement, EcoFlow élargit sa gamme de solutions énergétiques mobiles. La EcoFlow DELTA 3 Classic se distingue par une approche plus épurée que certains modèles de la marque, en se concentrant sur les fonctions essentielles : puissance, recharge rapide et portabilité.

Présentation de la marque

EcoFlow est un fabricant spécialisé dans les solutions de stockage d’énergie portables et domestiques. Fondée en 2017, l’entreprise s’est rapidement imposée dans le secteur des stations d’énergie et des systèmes solaires mobiles. La marque étoffe régulièrement son catalogue pour accompagner le développement des usages nomades et de l’énergie autonome.

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Une station d’énergie portable de 1 kWh pensée pour la mobilité

La EcoFlow DELTA 3 Classic embarque une batterie de 1024 Wh, une capacité qui s’est imposée comme une référence dans les stations d’énergie portables destinées aux activités en extérieur.

Ce niveau d’énergie permet d’alimenter différents appareils pendant plusieurs heures selon leur consommation. Réfrigérateurs portables, ordinateurs, éclairages ou petits appareils électroménagers peuvent ainsi être utilisés hors réseau.

La EcoFlow DELTA 3 Classic délivre une puissance nominale de 1800 W, avec un pic pouvant atteindre 3600 W.

Ce niveau de puissance autorise l’alimentation simultanée de plusieurs équipements électriques.

Technologie X-Boost : jusqu’à 2400 W d’appareils compatibles

La EcoFlow DELTA 3 Classic intègre la technologie X-Boost développée par EcoFlow.

Ce système permet d’alimenter certains appareils nécessitant jusqu’à 2400 W de puissance, même si leur consommation dépasse la puissance nominale.

Concrètement, cela signifie que la station peut prendre en charge des appareils plus énergivores comme certaines plaques de cuisson ou machines à café.

Cette fonctionnalité élargit les usages possibles sans nécessiter une station d’énergie plus volumineuse.

Recharge rapide X-Stream en 45 minutes

La recharge constitue l’un des points clés de la EcoFlow DELTA 3 Classic.

La station utilise la technologie X-Stream, qui permet d’atteindre environ 80 % de charge en seulement 45 minutes via une prise secteur.

Cette rapidité facilite l’utilisation mobile. Il devient possible de récupérer rapidement une grande partie de la capacité avant un déplacement ou entre deux utilisations.

Dans le marché des stations d’énergie portables, la vitesse de recharge est devenue un critère déterminant pour les utilisateurs.

Plusieurs modes de recharge disponibles

La EcoFlow DELTA 3 Classic peut être rechargée de différentes manières afin de s’adapter aux usages nomades.

Les options disponibles incluent :

recharge secteur

recharge solaire via panneau portable

recharge via la prise voiture

recharge hybride combinant plusieurs sources

La recharge solaire permet notamment d’utiliser la station lors d’activités en extérieur ou dans des environnements isolés.

Ce type de fonctionnement est particulièrement recherché par les voyageurs en van aménagé ou les amateurs de camping.

Format compact et fonctionnement silencieux

Malgré sa capacité de 1 kWh, la EcoFlow DELTA 3 Classic conserve un format relativement compact.

La station pèse 12,1 kg et mesure 398 × 200 × 283 mm.

Ces dimensions permettent de la transporter facilement dans un véhicule ou dans un équipement de camping.

EcoFlow indique également un fonctionnement silencieux. Sous une charge de 600 W, le niveau sonore reste inférieur à 30 dB.

Ce point peut être important pour une utilisation dans un environnement calme, notamment la nuit.

Batterie LFP et suivi via application mobile

La EcoFlow DELTA 3 Classic utilise une batterie lithium fer phosphate (LFP).

Cette technologie est réputée pour sa durabilité et sa stabilité thermique, ce qui la rend particulièrement adaptée aux stations d’énergie portables.

L’appareil peut également être contrôlé via l’application mobile EcoFlow.

L’utilisateur peut y surveiller :

le niveau de charge

la puissance consommée

l’état général du système

Cette interface permet de mieux suivre la consommation énergétique et de gérer l’utilisation des appareils connectés.

Une approche simplifiée pour un prix plus accessible

Contrairement à certains modèles plus avancés de la marque, la EcoFlow DELTA 3 Classic ne propose pas de batterie d’extension.

EcoFlow a fait le choix de supprimer ces fonctionnalités modulaires afin de simplifier l’appareil et de réduire son coût.

Le constructeur se concentre ainsi sur les performances essentielles : capacité, puissance et recharge rapide.

Cette approche vise les utilisateurs qui souhaitent une station d’énergie portable efficace sans investir dans un système énergétique extensible plus complexe.

Disponibilité et prix

La EcoFlow DELTA 3 Classic est disponible à partir du 16 mars 2026.

Elle est proposée sur le site officiel d’EcoFlow ainsi que sur Amazon.

Le prix de lancement est fixé à 549 €, pour un prix public conseillé de 599 €.

Des offres groupées sont également proposées jusqu’au 15 avril 2026, incluant notamment un chargeur alternateur 500 W ou un panneau solaire portable de 160 W.

Ces packs permettent d’adapter la station à différents usages mobiles.

Ce qu’il faut retenir

La EcoFlow DELTA 3 Classic est une station d’énergie portable de 1 kWh conçue pour offrir puissance et simplicité d’utilisation.

Elle délivre 1800 W de puissance avec un pic de 3600 W.

La recharge rapide permet d’atteindre 80 % en environ 45 minutes.

Avec son format compact et sa batterie LFP durable, elle vise les usages nomades et les besoins d’énergie hors réseau.

Positionnement sur le marché

La EcoFlow DELTA 3 Classic se positionne sur le segment des stations d’énergie portables autour de 1 kWh.

Ce marché connaît une croissance rapide, portée par le développement des vans aménagés, du camping et des solutions d’énergie de secours.

Le modèle cible les utilisateurs recherchant un compromis entre puissance, portabilité et prix accessible.

FAQ : EcoFlow DELTA 3 Classic

Quelle est la capacité de la EcoFlow DELTA 3 Classic ?

La EcoFlow DELTA 3 Classic dispose d’une batterie de 1024 Wh. Cette capacité permet d’alimenter plusieurs appareils pendant plusieurs heures selon leur consommation.

Quelle puissance fournit la EcoFlow DELTA 3 Classic ?

La station délivre 1800 W de puissance nominale et peut atteindre 3600 W en crête.

Combien de temps faut-il pour recharger la EcoFlow DELTA 3 Classic ?

Grâce à la technologie X-Stream, la EcoFlow DELTA 3 Classic peut atteindre environ 80 % de charge en 45 minutes.

Peut-on la recharger avec un panneau solaire ?

Oui, la EcoFlow DELTA 3 Classic est compatible avec la recharge solaire, en plus de la recharge secteur et voiture.

Quel est le prix de la EcoFlow DELTA 3 Classic ?

Le prix de lancement est de 549 €, avec un prix public conseillé de 599 €.

Récapitulatif technique

Puissance nominale : 1800 W

Puissance crête : 3600 W

Batterie : 1024 Wh LFP

Technologie X-Boost : appareils jusqu’à 2400 W

Recharge rapide : 0 à 80 % en 45 minutes

Recharge : secteur, solaire, voiture, hybride

Poids : 12,1 kg

Dimensions : 398 × 200 × 283 mm

Niveau sonore : < 30 dB sous 600 W

Application mobile : EcoFlow

En résumé

La EcoFlow DELTA 3 Classic est une station d’énergie portable de 1 kWh conçue pour les usages nomades. Elle combine une puissance de 1800 W, une recharge rapide en 45 minutes et plusieurs options de recharge. Le modèle privilégie une approche simplifiée afin de proposer une solution d’énergie autonome plus accessible.

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