Les avantages et les fonctionnalités des applications de rencontres mobiles.

Chaque année, l’industrie des rencontres en ligne a subi des changements qualitatifs et s’est adaptée aux utilisateurs. Cela peut être observé par l’apparition de nouveaux services, mises à jour, nouvelles fonctions. Au départ, les rencontres en ligne se voyaient attribuer une section du site. Ensuite, des portails spéciaux ont commencé à apparaître, consacrés uniquement au thème de la datation, et enfin, en raison de la transition active du public vers les smartphones et les tablettes, des applications mobiles ont été développées.

Pourquoi les applications sont-elles utiles?

Les applications de rencontres sont de plus en plus liées aux réseaux sociaux – il s’agit d’une tendance distincte de l’industrie. Par exemple, l’enregistrement s’effectue via les réseaux sociaux et les liens vers les réseaux sociaux sont presque toujours indiqués dans les comptes utilisateurs. La simplification est particulièrement importante pour le développement d’une autre tendance importante – les services vont au réseau mobile, ici vous pouvez également trouver des femmes ukrainiennes, et toutes les fonctionnalités doivent être contrôlées littéralement avec un seul doigt. Déjà, seulement 20% des services ne disposent pas de plates-formes mobiles; un certain nombre de grandes entreprises ont des versions de navigateur peu pratiques, ce qui oblige les utilisateurs à passer aux plates-formes mobiles. Principaux avantages:

La sphère et le sujet ne sont initialement limités que par des connaissances, c’est-à-dire que vous n’y trouverez rien de superflu;

Interface pratique et simple. Après avoir analysé les applications de rencontres les plus populaires, vous remarquerez qu’elles sont toutes plutôt concises et faciles à utiliser, ce qui met l’accent sur le ciblage des utilisateurs de tous âges;

Disponibilité. Après tout, chacun de nous a un téléphone, par conséquent, chacun de nous est un utilisateur potentiel d’une application de rencontres en ligne;

Coût-efficacité. La plupart des applications de rencontres sont gratuites et c’est ce qui attire de nombreux utilisateurs. Après tout, vous devez convenir qu’il est beaucoup plus facile de télécharger une application mobile que d’aller dans un lieu public (par exemple, un parc) et de compter sur le succès de la réunion.

Les principaux inconvénients des applications de rencontres mobiles

communication avec une image fictive et non avec une personne réelle;

la correspondance prend beaucoup de temps et ne garantit pas une rencontre;

les attentes concernant un interlocuteur virtuel ne sont pas toujours justifiées;

beaucoup surestiment les critères de recherche, ce qui «élimine» automatiquement les très bons candidats;

ce n’est pas sûr – malheureusement, nous ne pouvons pas toujours savoir qui est de l’autre côté de l’écran: un fraudeur, un maniaque ou un homme/femme de rêve;

manque d’intimité: n’importe qui peut trouver votre profil dans la recherche.

La nécessité de prendre des décisions le plus rapidement possible, de choisir plus précisément parmi un grand nombre d’options possibles dicte le développement de technologies de recherche similaires au glissement, c’est-à-dire l’introduction d’éléments de jeu dans la datation. La gamification est également l’une des principales tendances du développement des services de rencontres.