Albicchiere, une « pompe à vin » qui conserve votre vin !

Le problème avec un bon vin, c’est qu’une fois la bouteille ouverte, il ne faut pas trainer pour le boire. Albicchiere propose une solution pour le conserver plus longtemps.

Le monde du high-tech s’intéresse à tout. Et on trouve tout type d’objet connecté. Et le monde du vin n’échappe pas à la règle. Alors oui, certains grands fabricants de selliers proposent des « frigos » ou des caves à vin connectées. Ici avec Albicchiere, on est davantage sur une solution de type « pompe à vin ».

Albicchiere, pour conserver votre vin du quotidien.

En effet, le dispositif pourrait faire penser à un percolateur, une machine à café ou à Soda pour faire des bulles. Et pourtant, il s’agit ici de permettre aux amateurs de vin de pouvoir déguster leur verre de vin du quotidien tout en le conservant plus longtemps.

Effectivement, le dispositif qui accepte du vin sous forme de « sac » à la manière des cubi peut cependant accueillir votre vin préféré. L’appareil pourrait en effet être comparé à un thermos à vin. Il est doté notamment d’un écran et est connecté.

L’écran permet d’avoir des informations sur la quantité de vin, le vin qui s’y trouve, et bien d’autres fonctions.

De la connectivité pour plus de facilités.

Albicchiere est équipé de NFC. Cette fonction permettra de placer le vin fourni par la marque contre l’appareil pour que celui-ci soit répertorié. L’appareil est également doté de Wi-Fi pour être disponible depuis une application. Par ailleurs, il est compatible avec Alexa, Google Home et Siri. Ainsi, vous pourrez demander à Albicchiere de vous servir un verre de vin.

À noter que le produit a déjà reçu de nombreux prix. Parlons justement du prix de l’appareil. Il vous en coutera 289€ pour acquérir le Albicchiere. L’appareil fait l’objet d’une levée de fonds sur Kickstarter et a d’ores et déjà atteint son objectif.