CES 2020 : Mateo, nouveau tapis de salle de bain intelligent.

Le mode de la santé et du bien-être à très vite été pris d’assaut par les objets connectés. C’est une fois de plus le cas au CES 2020 avec Mateo, un nouveau tapis de salle de bain intelligent.

On va être honnête, on n’a pas toujours envie de se mettre sur la balance. Surtout, lorsque l’on sort de la douche. Désormais avec Mateo, ce n’est plus nécessaire. En effet, cette jeune entreprise qui a des bureaux en France et aux États-Unis propose une alternative. Une alternative plus discrète pour la salle de bain.

Mateo, un tapis qui analyse votre santé !

Alors, non ce n’est pas un tapis comme les autres. Pourtant il ressemble à n’importe que tapis ou sortie de bain que l’on pourrait mettre dans la salle de bain au sol devant la vasque et le miroir.

Ce tapis est bardé de capteurs qui seront en mesure de capturer une foule de données significatives sur la santé. Notamment, le poids, la posture et la composition corporelle de la personne.

Autant d’informations qui seront ensuite envoyées vers le smartphone sur une application qui lui est dédié.

« Notre tapis est la nouvelle arme secrète de la salle de bain pour améliorer la santé. N’importe qui peut saisir une foule de données chaque fois qu’il se tient sur le tapis et peut connaître ces données immédiatement, les vérifier plus tard ou simplement laisser Mateo l’alerter lorsqu’il a atteint des seuils significatifs » souligne Lenny Dehan, PDG de Mateo.

De fait, le tapis qui peut se plier ou s’enrouler comme n’importe quel tapis de bain est équipé de 7000 points de pression qui lui permettent de cartographier vos pieds et votre posture. En outre, il sera en mesure comme une balance connectée d’évaluer le poids, la masse musculaire, osseuse et graisseuse, l’hydratation, l’empreinte de pression, l’équilibre et posture.