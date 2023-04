 Bon plan du dimanche : Ordinateur Portable 17,3″ HP 17-cn0560nf pour 399€.

Informations complémentaires

Dalle anti-reflets Batterie et alimentation

Jusqu’à 8 heures et 15 minutes ;

Prend en charge la technologie de charge rapide de la batterie : environ 50 % en 45 minutes

Affichage vidéo de la durée de vie maximale de la batterie: Jusqu’à 11 heures et 30 minutes Connectivité

Connectivité sans fil

Carte combinée Realtek RTL8821CE-M Wi-Fi® 802.11a/b/g/n/ac (1×1) et Bluetooth® 4.2

MU-MIMO supported; Miracast® compatible

Ports

1 port USB Type-C® SuperSpeed, vitesse de transfert de 5 Go/s; 2 ports USB Type-A

SuperSpeed, vitesse de transfert 5 Gbit/s; 1 port HDMI 1.4b; 1 adaptateur secteur Smart Pin;

1 prise combinée casque/microphone

Webcam

Caméra HP True Vision HD 720p avec microphones numériques à double entrée intégrée