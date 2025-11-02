Bon plan du dimanche : 80€ de remise sur le OnePlus 13 5G !!!

Prix conseillé :
919,00 EUR –9%
Prix : 839,00 EUR
Caractéristiques techniques :
- Triple appareil photo 50 Mpx : Vivez une expérience photographique de niveau professionnel avec l'appareil photo Hasselblad pour mobile de 5e génération. Doté d'un capteur principal LYT-808 de 50 Mpx (taille 1/1,4", ouverture F1,6) avec stabilisation optique d'image (OIS), d'un téléobjectif triprisme 3X de 50 Mpx (capteur 1/1,95", focale 70 mm) et d'un appareil photo ultra grand-angle de 50 Mpx (champ de vision de 120°, capteur 1/2,75"), ce système phare offre une clarté, une profondeur et des couleurs naturelles à couper le souffle. Les modes Maître et Portrait garantissent un résultat impeccable.
- Écran QHD ProXDR de 6,82" à 120 Hz : des images de pointe Plongez dans un tout nouvel écran ProXDR 2K avec une résolution ultra-nette de 510 PPI. Avec la note record de DisplayMate A++, cet écran établit plus de 20 records de performance pour une précision des couleurs, une luminosité et une profondeur inégalées. Aqua Touch 2.0 assure une réactivité tactile fluide, même avec les doigts mouillés ou gras, rendant les interactions plus fluides que jamais.
- Plateforme mobile Snapdragon 8 Elite : Des performances de pointe avec OnePlus AI. Alimenté par la plateforme mobile Snapdragon 8 Elite, cet appareil offre une expérience ultra-rapide et efficace. Grâce à un Neural Engine amélioré, un processeur et un GPU optimisés, ainsi qu'une bande passante mémoire accrue, profitez de jeux, de divertissements et d'un multitâche fluides. L'IA OnePlus optimise les performances de manière dynamique, pour une fluidité et une réactivité optimales.
- Batterie de 6 000 mAh avec SUPERVOOC 100 W : Restez autonome toute la journée grâce à une batterie de 6 000 mAh. Passez de 0 % à 100 % en seulement 36 minutes avec la charge filaire SUPERVOOC 100 W, ou atteignez 50 % en 34 minutes avec la charge sans fil AIRVOOC 50 W. Qu'il soit filaire ou sans fil, profitez d'une charge ultra-rapide pour une utilisation ininterrompue.
- Certifié IP69 et IP68 : Durabilité et protection optimales Conçu pour les environnements les plus difficiles, ce smartphone bénéficie des certifications IP69 et IP68, leaders du marché, garantissant une résistance optimale à l'eau et à la poussière. Qu'il soit exposé à la pluie, à la poussière ou à des conditions extrêmes, votre appareil reste protégé et prêt pour toutes vos aventures.
Prix conseillé :
919,00 EUR –9%
Soyez le premier à laisser un commentaire commenter "Bon plan du dimanche : 80€ de remise sur le OnePlus 13 5G !!!"